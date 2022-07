Municipio de Ahome firma convenio con la UPES

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este lunes y con el objetivo de contribuir a la policía educativa del municipio de Ahome, el alcalde Gerardo Vargas Landeros firmó a nombre del municipio un convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES).

Durante el evento, José Humberto Soto Izaguirre hizo referencia al crecimiento que ha tenido durante 38 años, de los cuales, 10 años hace que es un organismo descentralizado en donde ha sido muy marcada la evolución en la oferta educativa en donde formar profesionales de educación y oferta de postgrados es lo más fuerte.

"En este tiempo podemos decir que se han salido 49 mil alumnos de esas aulas y de ellos todos de programas d eligen otra muy diversa y destaca en intervención educativa, pedagogía y más educación para la comunidad indígena que ya no lo tenemos. La UPES tiene en un trayecto de gran comunicación con organizaciones sociales de Ahome como el Museo Regional, el Oratorio Don Bosco, Ginecopediátrico, la Casa Hogar Santa Eduwiges", indicó.

Asimismo, adelantó que existe la intención de crear un auditorio adicional, obra para que se pidió apoyo a las autoridades.

Por su parte, Jesús Aarón Quintero Pérez, rector de la Universidad, habló de que UPES está hoy en 15 municipios con sedes en donde se alienta la expectativa de aquellos que quieren prepararse como docentes.

"No tenemos en Badiraguato pero llegan a Pericos, es decir, damos la posibilidad a muchos jóvenes que no tenían oportunidad, de esperanza y futuro, vamos a seguir dando esa esperanza. Señor presidente tenemos oferta educativa para este periodo para brindar oportunidades en el postgrado y a todos los que tienen la posibilidad de hoy contar con una licenciatura. Sabemos que los recursos son insuficientes pero si logramos conjuntar esfuerzos y tener la disposición de servir vamos a encontrar mecanismos para que haya una mejor profesionalización. Con este convenio vamos a contribuir de mejor manera a la política educativa del municipio", sostuvo.

En tanto, el alcalde Gerardo Vargas Landeros señaló que este convenio es cumplir con la palabra empeñada enfocada en hacer la aplicación del recurso de manera transversal y así tener un mayor impacto y beneficio en todos los sectores de la sociedad.

Te recomendamos leer:

"Hoy vamos a cerrar la pavimentación es un poquito lo que falta para que no lleguen llenos de lodo quienes vienen para acá y quienes viven por este sector. Dentro de esa participación, por supuesto que vamos a participar con ese auditorio, nosotros no podemos de egoístas y decir que no podemos estar dentro del esfuerzo que hacen, he dicho que el principal problema es la educación, entonces, si no estamos dispuestos a invertir en este tema estamos mal. Hoy en Sinaloa y en Ahome quién no estudió es porque no quiere, tenemos suficientes escuelas y ofertas, hay muchas oportunidades y me da mucho gusto que la UPES sea parte de eso", enfatizó.