Municipio de Ahome invertirá en mejorar servicios de escuelas

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de la problemática que enfrentan muchos planteles educativos del municipio de Ahome, especialmente en temas de servicios básicos que tienen que ver de manera directa con la salud, el municipio invertirá en acciones que sean de beneficio para la comunidad estudiantil, adelantó Gerardo Vargas Landeros.

En ese sentido, el alcalde de Ahome señaló que el recurso a aplicar está por definirse; sin embargo, adelantó que se tiene un colchón de entre 4 a 5 millones de pesos pero esperarán a ver el recurso que aplicará el propio Instituto.

“No podemos dejar de lado los problemas de las escuelas, yo le dije al director del Isife que no nos dejara solos porque a nosotros no nos alcanza. Vamos a atender principalmente en drenajes, puede estar una escuela no pintada pero debe tener baños limpios, bebederos en donde puedan beber agua potable, es un tema de salud, la pintura puede esperar, eso se lo vamos a dejar al Isife”.

Leer más: Entregan distintivo de “Villa Heroica” a Higuera de Zaragoza, Ahome

El funcionario añadió que si bien es cierto hay temas de las instituciones educativas que no tienen que ver de manera directa con el municipio, todas las solicitudes les llegan y por lo tanto, se les da seguimiento como obligación en su figura de presidente municipal.

Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome. Foto: Jorge Cota/ Debate

“Todos los problemas de las escuelas va y cae al municipio y uno tiene la obligación de atender todas las circunstancias, obviamente hasta donde nuestras finanzas nos lo permitan y bueno, hemos estado en auxilio de las escuelas, no hemos resuelto todo pero creo que les hemos puesto atención, haremos la mezcla de recurso y creo que llegaremos a los 20 a 25 millones de pesos”, sostuvo.

Comentó que incluso, ya tuvo un acercamiento con Hugo Echave Meneses, director estatal del Isife, a fin de lograr trabajar de manera coordinada y así poder atender las principales necesidades.

Algunas escuelas presentan problemas con el drenaje. Foto: Jorge Cota/ Debate

Leer más: Gran aceptación de educadoras viales en la ciudad de Los Mochis

“Tuve una entrevista con el director del Isife quien va a venir la semana que entra, estuvimos definiendo temas de algunas escuelas en donde habrá una participación importante del gobierno del estado y nosotros también, haremos una mezcla de recursos adicional a los 100 millones de pesos que ya se había autorizado por el gobernador”, indicó.