Municipio de Ahome mantiene deuda de 280 mdp con Conagua: Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaoa.- El Ayuntamiento de Ahome mantiene una deuda de 280 millones de pesos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pero además, presenta retrasos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde electo de Ahome explicó que estos datos le fueron entregados en su reciente visita en la Ciudad de México lamentando que debido a lo y al nulo acercamiento con la actual administración municipal, fue imposible meter proyectos para el próximo ejercicio.

“Hay deudas del Ayuntamiento que se tienen que cubrir primero allá como es con Conagua, también estamos tratando de revisar otras cosas. Ellos (Conagua) me manifestaron hace dos semanas que estuve en México que había 280 millones de pesos, faltan intereses, recargos y lo que le quieran sumar, más lo que se acumule de aquí al último día”, explicó.

En ese sentido, aseguró que aunque existe esta deuda se buscará la forma en que aterricen obras para el próximo año, aunque no aclaró que éstas podrían ser con recurso de la misma Conagua.

“No se cómo pero te garantizo que si habrá. No tengo ni idea de como esté la situacion financiera, para qué me preocupo dioquis, supe de que no le habían pagado el salario a los trabajadores del Ayuntamiento eso si me preocupé, obviamente siempre se retrasa con los de confianza pero ya con los sindicalizados eso si es delicado pero tengo entendido que ya se cubrió”.

En cuanto a la postura que han tomado las autoridades municipales con respecto a no tener ningún acercamiento con las autoridades electas en tanto no concluya este periodo, Gerardo Vargas Landeros dijo que efectivamente la ley marca que sea a partir del primero de octubre, es decir, 30 días antes de la toma de protesta.

“Pero ya vimos que lo que marca la ley o la cortesía política no se ha dado, independientemente que sea o no el primero de octubre yo no tengo prisa. Habría que preguntar el motivo porque la intención mía siempre ha estado y ustedes han sido testigos, de apertura”.

De igual forma, se refirió a lo declarado por el alcalde sustituto Juan Fierro en relación a que no eran “terroristas” para estar confrontándose.

“El alcalde dijo que no era terroristas o algo así, no ha habido absolutamente nada, hay que ser claro, quien lleva la política es el alcalde, a la unidad, a la diplomacia, a la cordura política no el que va a entrar, no tengo apuro, sólo lo necesario para tener proyectos y poderlos presentar a las autoridades federales para que el recurso cayera el año que entra, ahorita ya se cerró la Federación, la constitución marca que el 8 de septiembre es el último día para que el Poder Ejecutivo entregue el paquete económico para el 20203”, indicó.