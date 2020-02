Municipio de Ahome no descontará a mujeres que falten a trabajar el 9 de marzo

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio no descontará el día a las mujeres que trabajan en la administración municipal que decidan faltar a trabajar por sumarse a la campaña “El 9 nadie se mueve”, confirmó Ana Elizabeth Ayala Leyva.

La tesorera municipal precisó que en el Ayuntamiento laboran 680 mujeres y 2 mil 200 hombres, quien ese día habrán de asumir las responsabilidades en aquellas áreas en donde se no se presenten a trabajar las féminas.

“Ese día (9 de marzo) claro que los hombres pueden estar al pendiente de lo que es el funcionamiento y operación del municipio. Para las 680 mujeres que laboran en el municipio de Ahome les digo que cuenten con la libertad de actuar por voluntad con la tranquilidad de que no tendrán alguna consecuencia en el sueldo que perciben”, indicó.

La funcionaria municipal resaltó que en esta libertad de faltar o no a su trabajo, tanto para las trabajadoras sindicalizadas como las de confianza.

Regidoras se suman a “El 9 nadie se mueve”

A fin de crear conciencia sobre el respeto y la salvaguarda de la integridad de las mujeres, las regidoras del Cabildo ahomense se sumaron el movimiento “El 9 nadie se mueve”.

Así lo dieron a conocer a través de una rueda de prensa ayer, en donde invitaron no sólo a las trabajadoras del municipio, sino a las féminas en general a formar parte de esta campaña.

En ese sentido, Génesis Pineda, regidora del PRI, alzó la voz aclarando que no se trata de un día de fiesta ni de descanso, ni tampoco un lucha contra el género masculino, sino más bien una lucha en contra de los altos índices de violencia que se cometen a diario contra las mujeres.

Invito a las mujeres que está en sus posibles el no moverse, no lo hagan, y a quien no, pues que porten una prenda de color violeta”, indicó.