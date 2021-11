Municipio de Ahome no se da abasto para resolver el problema de la basura

Los Mochis, Sinaloa.- Uno de los principales objetivos del programa emergente de recolección de basura en Ahome es resolver el grave problema de acumulación de residuos que ha generado la empresa OP Ecología; sin embargo, a poco más de dos días de haberse puesto en marcha ha sido complicado resolver todo el problema, reconoció Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipales aceptó el malestar de muchos vecinos de Los Mochis, pero aseguró que desde el inicio de estas acciones no se ha dejado de trabajar a fin de limpiar la ciudad.

Explicación

“Estamos atendiendo todas las solicitudes. El primer criterio es atenderlas, yo he puesto mi número de teléfono y quien ha llamado yo les he tratado de explicar la situación, a nadie le estoy negando una atención. Yo sé que es desesperante salir a la banqueta de tu casa y tener la basura de tres días, pero yo les pido un poquito de empatía, hay que ser un poquito conscientes de la situación que nos está tocando resolver, lo estamos resolviendo, lo estamos solucionando, aquí no nos estamos rajando”, indicó.

Comentó que para aquellas personas que tengan el interés o los medios para llevar su basura, pueden hacerlo al contenedor que se instaló por la calle Álvaro Obregón, a un costado de la Biblioteca Pública Morelos.

“Estamos poniendo en la ciudad centros de acopio, hay gente que nos está preguntando en dónde puede tirar la basura y les decimos que colocamos un contenedor en la entrada del Parque Sinaloa, por la Obregón. Ahí hay unas tolvas; entonces, ahí es en donde puede ir la gente a dejar su basura, estamos viendo la forma de colocar más contenedores en otros puntos de la ciudad”, comentó.

Contratación

Al reconocer que la situación es complicada, el funcionario municipal informó que existe la posibilidad de que se haga más contratación de personal, a fin de tener una mayor cobertura en el servicio que el municipio brinda en este momento.

Sostuvo que al incrementar la planta laboral habrá una mayor cobertura y se podrá atender con mayor rapidez y eficiencia todos los sectores del municipio, tanto urbano como rural.

“Vamos a meter primero a 50 personas de primera. Es un empleo eventual, por poco tiempo, por lo menos hasta que esto se solucione; puede ser en uno, dos, tres o cinco meses. Hablamos de una bolsa de trabajo para atender esto. Estos primeros días estábamos metiendo a nuestra gente, pero no podemos desatender el resto de las necesidades que existen en el municipio”, mencionó.

Relleno de PASA

Desde el miércoles, el municipio comenzó a utilizar el relleno sanitario de PASA para depositar la basura que está recolectando en la zona urbana y rural de Ahome.

Así lo confirmó Juan Torres Gómez, director regional de Relaciones con Gobierno de la Zona Pacífico de Promotora Ambiental, quien recordó que desde hace meses existe un acuerdo con el Ayuntamiento en el que este paga una cuota fija de 2.4 millones de pesos.

Agregó que en ese momento sería OP quien llevaría los residuos; pero hoy por hoy es únicamente el municipio el que está haciendo uso de las instalaciones.

“Lo que está recolectando al Ayuntamiento desde el día de ayer (miércoles) nos empezaron a llevar bajo los acuerdos que ya teníamos vigentes. Recuerden que la disposición hacia nosotros era que nos pagaban los 2.4 millones de pesos al mes. En ese entendido básicamente seguimos trabajando, es una inercia de eso que ya traíamos, y esa es la respuesta”, señaló.

Aclaró que en este momento la operación del relleno es de 24 horas y no de 7:00 a las 00:00 como era su horario habitual, en tanto no se defina lo contrario.

“No tengo el dato de cuánto nos han llevado hasta el momento, esa información la tendré en un par de días más, esperaremos a tener mayor flujo. Desde el día de ayer (miércoles) se está llevando la basura a nuestro relleno, la solicitud fue muy puntual, en esta etapa de contingencia nos pidieron abrir las 24 horas y en eso estamos, en ese acuerdo; una vez que la situación sea normal regresaremos al horario tradicional, que es de 7:00 de la mañana a 12:00 de la noche.”

Cuestionado sobre si los responsables de OP Ecología han tenido acercamiento para que pueden llevar la basura a dicho relleno, Torres Gómez sostuvo que no, y aclaró que están en la mejor disposición de platicar para llegar a un acuerdo que permita que dicha empresa tenga en dónde depositar sus residuos.

“No se ha acercado ni se acercó antes. Nosotros estamos abiertos a recibirlos, lo que menos queremos es afectación de parte nuestra con un bloqueo por horario de relleno o algo similar, sino todo lo contrario. Estamos dispuestos, de hecho aquí nos pidieron abrir las 24 horas para que se solucione el problema mientras se regresa a las condiciones normales, y ya se volverá al horario establecido, pero por supuesto que estamos abiertos. Yo creo que no es necesario negociar entre la empresa y nosotros porque el esquema ya lo tenemos establecido de que el Ayuntamiento recolecta y va y dispone directamente con nosotros, así de esa forma nosotros le cobramos a ellos como lo estábamos haciendo de manera directa.”

Vecinos de las siguientes colonias se quejaron en Debate que no pasó el carro recolector

Villas del Sol

Morelos

Libertad

San Francisco

Tulipanes

Álamos 1 Romanillo

Jiquilpan 2

Las Canteras

Bosques del Pedregal

Campestre

Cedros

Valle Cañaveral

Castro

Colonia 75

Las Flores

Santa Cecilia

Sierra Bonita

Tabachines

Urbi del Rey

Goros 2

Los Angeles

Valle del Rey

Ejido Bagojo

Palmira

Villas de Cortés

Primavera

Las Mañanitas

Bachomo

Jaramillo

Viñedos

Los Virreyes

Privanzas