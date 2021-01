Municipio de Ahome no tiene terrenos para reubicar a invasores

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome no cuenta, o al menos no tiene contemplado en este momento destinar uno de sus terrenos para reubicar a las familias invasoras.

Carlos Grandío Navarro, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Ahome, reconoció que el tema es relevante; sin embargo, insistió en que debe analizarse por las áreas correspondientes.

“No contamos con una reserva para ese tipo de proyectos, con lo que sí se cuenta es con los programas de Didesol que tienen que ver con viviendas. Yo no tengo en Desarrollo Urbano ahorita una propuesta para poder ayudar a estas personas con un terreno”, declaró.

Comentó que con respecto a las invasiones que ya existen en predios propiedad del Ayuntamiento, no existe un plan de negociación, es decir, no hay posibilidad hasta el momento de que se les permita mantenerse viviendo ahí.

“No hay negociación. Realmente ellos están invadiendo y lo más seguro es que se proceda a hacer el retiro de las personas. Yo no creo que haya esa instrucción de que se vaya a negociar para venderles, al menos no estoy enterado de eso y no creo que vaya a ser así”.

Lotes invadidos

La dirección de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento tiene el registro de predios invadidos propiedad del municipio: el ubicado en el fraccionamiento Las Flores (área del bulevar Pedro Anaya y Chihuahuita), uno más en el fraccionamiento Azucenas (área del bulevar Hernández Terán y calle América), otro más en la colonia Santa Alicia (área calle Santa Patricia y calle Liverpool) y uno ubicado en el Mar de Cortés (área del bulevar Chihuahuita).