Municipio de Ahome, omiso al limpiar terreno sin permiso: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome ha sido omiso en cuanto a los trabajos de limpieza que se realizaron en el terreno donde se pretende habilitar un nuevo relleno sanitario, y ante ello, podría ser acreedor a procesos administrativos e incluso penales, advirtió Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora de Ahome recordó que de acuerdo a información proporcionada vía oficio por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, nunca se tuvo un permiso o una solicitud de limpieza en el predio que se encuentra en las inmediaciones de Choacahui, perteneciente a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Omisión

“Al final es un ecocidio y hay una omisión del Ayuntamiento porque no hay ningún permiso. Nosotros solicitamos información a la dependencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y nos confirmaron que no había ningún permiso para los trabajos de limpieza en ese terreno. Por eso se convierten en omisos porque se enteran del problema y tampoco no hacen nada al respecto”, indicó.

Denuncia

La funcionaria municipal comentó que fue a mediados del mes de julio cuando se llevó el expediente y se interpuso la denuncia de manera formal ante la Profepa por la destrucción de plantas que eran utilizadas por las comunidades indígenas, esto, dicho por los propios afectados”.

Nosotros pusimos en contexto el tema e interpusimos la denuncia por esta limpieza sin permiso y por la destrucción de plantas medicinales. En ningún lado había permiso y por eso se actuó en consecuencia con la clausura”, abundó.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora de Ahome. Foto: Debate

Para entender...

Profepa y Semarnat clausuran terreno en donde se pretendía habilitar el relleno sanitario de OP Ecología

A finales del mes de septiembre, la Profepa y Semarnat procedieron a clausurar el terreno en donde supuestamente OP Ecología pretendía habilitar un nuevo relleno sanitario. De acuerdo a información de los responsables de las dependencias, este predio no contaba con ningún tipo de permiso para su limpieza, afectando una diversidad de especies, especialmente de plantas medicinales que eran utilizadas por las comunidades indígenas de la zona. Al día de hoy, el tema no se ha liberado y el predio sigue clausurado.