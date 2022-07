Municipio de Ahome podría adquirir maquina bacheadora

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de tener una mayor capacidad de atención en problemas de baches en la ciudad de Los Mochis y caminos vecinales, el municipio de Ahome podría adquirir una máquina bacheadora, adelantó Jaime Romero Barrera.

El secretario de Obras Públicas en Ahome comentó que ya se presentó la propuesta de esta unidad, la cual, tiene un costo aproximado de los 8 millones de pesos y ahora esté en espera de una respuesta recalcando que lo que se busca es agilizar las reparaciones en el asfalto y mejorar de igual forma la calidad de éstas.

Explicó que se trata de una Máquina Bacheadora sin combustión Modelo FP5 Marca Berkgkamp montada en un camión Chasis International con una tolva para asfalto de 4 metros cúbicos, un tanque de emulsión asfáltica de 303 litros, así como un tanque de agua de 57 litros entre otras especificaciones.

El funcionario municipal precisó que el Ayuntamiento no cuenta con el equipo necesario para poder hacer reparaciones de esta magnitud, por lo que al momento se encuentran haciendo una levantamiento físico de los daños para realizar un programa integral de las necesidades y presentar un proyecto ante José Luis Zavala, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

En ese sentido, dijo que han recibido por parte del estado la materia prima para llevar a cabo el re encarpetado en bacheo de asfalto, sin embargo al momento no sirve esa ayuda porque no se cuenta con el equipo profesional para utilizarlo.

“El estado nos ofreció el asfalto y ahorita no podemos recoger la materia prima por que no tenemos la máquina para trabajarlo, nosotros trabajamos con pura mezcla fría porque no tenemos para calentarla y ésta máquina calienta el material, entonces al momento que la tengamos ya tendremos la materia prima que nos ofreció el estado”, mencionó.

Actualmente el municipio lleva a cabo todos los trabajos con equipo y mano de obra propia, en cuanto a la reposición de losas de concreto hidráulico es la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN) quien se encarga y en cuanto al bacheo de asfalto, la limpieza y el desazolve de bocas de tormenta lo realiza directamente la Dirección de Obras Públicas.