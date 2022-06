Municipio de Ahome responde a colonias populares con Feria del Bienestar

Los Mochis, Sinaloa.- El trabajo que está realizando el gobierno del municipio de Ahome que encabeza el alcalde Gerardo Vargas Landeros, es bien visto por los ciudadanos y los líderes de colonias y comunidades, quienes han expresado su beneplácito por el éxito y la esperanza de bienestar que se respira.

Rosa Isela López, líder de la colonia Álamos 2, y del tianguis dominical de Los Mochis, dijo que, “nunca había sucedido esto: a mí me atendieron muy bien, y estoy muy feliz con este acontecimiento; sobre todo porque es atención y respuesta de inmediato, y te dicen qué va a pasar y cómo le vamos a hacer”, expresó la ciudadana.

“Estoy muy contenta con todo esto: muchas gracias le damos a nuestro presidente Gerardo Vargas Landeros”.

De igual forma se expresó la señora María del Rosario Leyva Gil, de la colonia ejido Morelos: “que bueno que el presidente puso a trabajar así a los funcionarios, quienes nos han tratado muy bien. La respuesta que he tenido de cada uno de ellos es muy buena, y en muy poco tiempo. Todos nos trataron muy bien. Le llevo buenas noticias a la comunidad y les pediré que, como ciudadanos, no hay que dejar a las autoridades solas y pedir que las autoridades no nos dejen solos a los ciudadanos: queremos que Los Mochis y Ahome sigan siendo la ciudad esmeralda”.

La señora Antonia Estrada, del Infonavit Mochicahui, aseguró tener toda la confianza de que el Gobierno que preside Vargas Landeros, y cada uno de sus funcionarios, les responderán satisfactoriamente.

“El simple hecho de que el alcalde les haya pedido que nos den en público su nombre completo, su programa de servicios, y su número de teléfono particular, es garantía de que están comprometidos a atendernos”, dijo la líder de la citada colonia.

“Estamos al 100 con él, porque él también está al 100 con nosotros”, subrayó.

Por su parte el joven líder de la zona industrial Los Almacenes, Juan Daniel Zallar Álvarez, dijo que en su sector están muy contentos porque, desde un principio, Gerardo Vargas prometió ser un Alcalde 24/7 y lo está demostrando.

“Sé que va a ser un buen trabajo para mejorar el municipio de Ahome: es el mejor Alcalde que Ahome merecía tener y les llevo muy buenas noticias a mi gente”, dijo el joven líder comunitario.

Así lo expresaron en entrevista los líderes y representantes de colonias y comunidades, después de la singular Feria del Bienestar que el presidente les ofreció junto con todo su gabinete, para atender de manera personal las necesidades sus comunidades, donde por instrucción del Alcalde cada funcionario expuso ante los dirigentes comunitarios los programas de gobierno que ofrecen, sus números de teléfono personal, y tomaron nota de las acciones que trabajarán en conjunto para el beneficio de sus vecinos.