Municipio de Ahome se niega a pagarle a PASA

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que el municipio de Ahome se niega a pagarle 35 millones de pesos por el servicio de recolección de basura y 637 mil por el uso del relleno sanitario, PASA decidió hacer un cambio en los horarios de estas instalaciones.

Juan Torres, director regional de Relaciones con Gobierno zona Pacifico de Promotora Ambiental de La Laguna dijo que a pesar de que han tenido varías reuniones con autoridades municipales, éstas se niegan a cumplir con el adeudo con el objetivo de ahorrarlos económicamente.

“Hemos tenido mesas de trabajo con el Ayuntamiento, el día de ayer particularmente fue una y no avanzamos nada y derivado de que no llegamos a ningún acuerdo a partir del día de hoy vamos a ajustar los horarios del relleno pues están en la posición de no pagarnos y nos quieren orillar a firmar un contrato para la disposición pero sería a partir de que nos lo regresaron. Nos están condicionando a que lleguemos a la firma de ese contrato y no pagarnos a ese entonces la deuda que todo mundo sabe cuánto es, que es alrededor de 35 millones de pesos”, señaló.

En ese sentido, dijo qué haciendo valer sus derechos como empresa particular y al ver que no se les quiere pagar por un servicio dado y otro que se les sigue dando, han tomado la decisión de condicionar los horarios del relleno sanitario estableciendo de entrada, que los domingos estará cerrado.

“Decirles que para seguir operando como de museo los horarios que estamos manejando pero la respuesta fue no, entonces estamos haciendo un ajuste por recepción de residuos que es de 7:00 a las 14:00 horas de lunes a sábado y los domingos estará cerrado”, indicó.

Asimismo, lamentó que la postura del municipio sea estrangularlos económicamente y sobre todo, violentar sus derechos; sin embargo, fue enfático en señalar que no cederán pues al final son ellos quienes están prestando un servicio al municipio por el cual, tiene que cobrar.

“Nos quieren estrangular económicamente, nosotros hicimos mucho énfasis de que era importante esta parte para toda esta empresa. Si siguen en la misma postura de que tenemos que firmar un nuevo contrato en las condiciones que quieran pues eso no es posible, no hay justificación para que no nos paguen. Pareciera que para ellos no es importante pagar, esos 637 mil pesos es del relleno sanitario nada más. Nosotros hemos dicho que podemos seguir teniendo mesas de trabajo pero en el entendido de que necesitan pagarnos lo que nos deben desde el mes de abril. Nosotros queremos resaltar que quienes están provocando todo esto son ellos (municipio), estamos ajustando el horario porque no nos dan el recurso porque no sé qué vayan a decir ellos, nosotros no lo estamos provocando, son ellos al no pagarnos”, abundó.

Por último, el representante de PASA comentó que cuando ellos tenían el servicio de recolección de basura se recibían en promedio 500 toneladas de residuos en el relleno sanitario y hoy solo se tiene un registro de un 30 por ciento menos, es decir, se reciben diario 350 toneladas de basura.

“Esto es preocupante porque no quisiéramos pensar que el resto lo están llegando a lugares clandestinos porque esto sería gravísimo, en eso no sé qué es lo que sucede, pero al final esos son los datos que nosotros traemos. Quiero que quede claro que nosotros no estamos tomando estas medidas por capricho, sino que el municipio nos está orillando al no querer pagarnos, esta empresa tendrá que ajustarse a nuestros horarios”, destacó.

