Municipio de Ahome se protege de posible multa de parte de OP Ecología

Los Mochis, Sinaloa.- Por mayoría, el Cabildo en pleno aprobó este lunes realizar algunas modificaciones en el contrato que OP Ecología reclama tener vigente desde el 2012, mismo que afirma que no se le respetó. Dicha autorización no implica que esta empresa vaya a entrar en funciones en Ahome en el servicio de recolección de basura, sino que más bien, protege al municipio de lo que pudo haber sido una multa millonaria que no habría manera de cubrir al menos en esta administración, sostuvo el regidor Raúl Cota Murillo.

“Si no se aprobara el punto ponemos en una situación de riesgo al municipio, pues incluso, le pudieran a salvo derechos a la empresa de poder reclamar daños y prejuicios y eso podría causar grandes daños a las arcas municipales más si la administración se pudiera prestar para no darle un curso legal adecuado y que se pudiera prestar para malas interpretaciones”, detalló.

El coordinador de la bancada priísta defendió su voto a favor de este punto afirmando que ya será responsabilidad de los tribunales resolver a favor o en contra de OP Ecología o de PASA según sea el caso.

“Lo que se sometió a votación no fue una situación de quién prestar el servicio de recolección de basura entre PASA y OP, es lo que tenemos que aclarar debido a la circunstancia creada de acuerdo a la licitación del 2012, ya serán los tribunales quienes definan quién va a prestar el servicio en nuestro municipio”, señaló.

Asimismo, comentó que en el dictamen se verificó que no se le está dando la oportunidad de reclamar en la prestación del servicio porque eso es de los tribunales, lo que si define son las cláusulas del contrato del 2012 como el límite máximo para el cobro de la prestación del servicio, es decir, lo que dure la prestación del servicio de OP no podrá ser superior a los 7 millones 800 mil pesos que es un cobro similiar al que se le hace a PASA”.

Además, agregó que se buscó la eliminación de las participaciones federales a fin de que no tenga ningún riesgo el municipio al momento de erogar ningún pago.

“Serán los tribunales quien lo defina y mientras la empresa no reúna los requisitos iniciales del contrato, tampoco podrá entrar a operar incluso con el fallo de un tribunal, es decir, se le tiene que dar cumplimiento a la licitación total del 2012”.

