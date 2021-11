Municipio de Ahome seguirá con la recolección de basura: Alcalde Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se anunció, el municipio continuará con el servicio de recolección de basura en la zona urbana y rural de Ahome a fin de mejorar el problema que actualmente existe, declaró el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

"Como ellos (OP) no lo están haciendo bien, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde así que nosotros seguiremos haciéndolo hasta que ellos no empiecen a estar utilizando el relleno sanitario de PASA y además a la ciudadanía no le estorba que estemos ambas partes trabajando sino por el contrario, tendremos un municipio más limpio", señaló.

De igual forma, el alcalde dijo que el realizar estos trabajos no implica que la empresa OPEcología deje de prestar el servicio; sin embargo, si aclaró que se le pagará únicamente por la tonelada que recoja.

Leer más: Finalizan foros informativos sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa

"Se le paga por tonelada recibida no se paga por trabajar un día sí y tres no así que lo que ellos trabajen tendrán derecho a ese pago".

Con respecto al espacio que se está utilizando para depositar la basura que recoge el municipio, el mandatario municipal explicó que este es provisional, es decir, hay un primer espacio en donde se llevan los residuos de dónde con maquinaria y camiones más pesados son llevados al cerro de Choacahui.

"Es una espacio temporal nada más para concentrar todo, por tema logístico ya cambiamos al espacio ahorita ya me informaron y lo que estamos haciendo es antes de llevarlo a otros lugares lo estamos concentrando en uno solo, tenemos maquinaria más grande, más especializada con camiones pesados que son los que no queremos que anden transitando por los pavimentos para que no nos hagan más daño, esos camiones grandes son los que vienen a Choacahui, ahorita estamos muy cerca, ahí en la Miguel Hidalgo", enfatizó.

Gerardo Vargas Landeros destacó en la importancia que representa la sociedad y el sector empresarial en estas acciones que emprendió el municipio la noche del martes por prestar los camiones y remolques en los que se están llevando la basura.

Leer más: Planteles de Cobaes de Ahome, El Fuerte y Choix regresan la próxima semana a clases presenciales de forma escalonada

"Parte de la sociedad son los empresarios que nos han prestado camiones, son los agricultores que nos han prestado remolques, entonces, la sociedad ya lo está haciendo, se está sumando, ojalá más gente de la sociedad civil se sume y no a recolectar la basura sino de perdida cuando menos que la suya la lleve a los lugares en donde los estamos llevando. Por parte de nosotros ya estamos actuando yo creo que la respuesta".