Municipio de Ahome sigue sin querer pagar a PASA por el relleno sanitario

Los Mochis, Sinaloa.- A más de un mes de haber recuperado el relleno sanitario y, por consiguiente, prestar el servicio al municipio y a OP Ecología para la disposición final de los residuos, las autoridades municipales siguen en la postura de no querer firmar el contrato por el uso de estas instalaciones.

Así lo confirmó Juan Torres, director de Relaciones con Gobierno Zona Pacífico de Promotora Ambiental de La Laguna, quien recordó que de acuerdo al último encuentro que se tuvo con los funcionarios de Asuntos Jurídicos y Tesorería se estableció esta semana como el tiempo para definir la situación; sin embargo, hasta este viernes no se había concretado la realización de un contrato.

Ni fecha para negociar

De igual forma, comentó que la única postura que han visto de parte de las autoridades es el de no realizar el pago por el servicio, que al final de cuentas se les está brindando.

Nosotros sí vemos una postura: la postura de no pagar; el Ayuntamiento está en una posición de no pagar, no pagar porque ya tiene las facturas correspondiente; esto es un desacato de lo ordenado por un juez en donde en el mismo documento se le notificó que efectivamente deben de pagar por la prestación de servicio; sin embargo, no lo hacen y con eso están provocando serios problemas económicos, enfatizó.