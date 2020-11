Municipio de Ahome ya debe a PASA más de 41 millones de pesos que se niega a pagar

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que existe un ordenamiento del juez con respecto a que se cumpla con la parte contractual, hasta el momento van poco más de 41 millones de pesos los que el municipio de Ahome le adeuda a Promotora Ambiental de La Laguna, confirmó Juan Torres.

El director de Relaciones con Gobierno en la Zona Pacífico de PASA lamentó que las autoridades municipales de Ahome sigan en la postura de no cumplir con el pago por un servicio que ya se brindó y por el que se está dando en el relleno sanitario.

“Todavía no tenemos respuesta, todavía no tenemos pago y ya se nos llegó otra factura por dos millones. Sube el adeudo a más de 41 millones. No hemos logrado, prácticamente la última reunión que se tuvo nosotros comentamos que para ver el contrato de reposición es importante que paguen o que adeudan la deuda, pero no hemos visto voluntad; entonces, creo que es primero lo que deben de hacer antes de continuar con otra gestión.”

Asimismo, recordó que por el servicio de recolección de basura, el municipio les quedó debiendo cerca de 35 millones de pesos, los cuales se niegan a pagar a pesar de que la tesorera municipal Ana Ayala declaró hace algunos días que ya liquidarían la cuenta pendiente.