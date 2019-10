Municipio desconoce motivos de trabajos en calle Hidalgo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por segunda ocasión, contratistas que realizan los trabajos del colector Degollado abrieron el pavimento de la calle Hidalgo; sin embargo, el municipio desconoce el motivo de esta apertura en un tramo que se supone, la obra ya había sido concluida.

Entrevistado sobre el tema, el director general de Obras Públicas, Carlos Grandío, dijo que una vez más, el gobierno del estado no les pasó el reporte de estos trabajos, incluso comentó, ni siquiera conocía que de nueva cuenta estaban trabajando en el lugar.

“La realidad es que son obras que trae el gobierno del estado, desconozco cuál fue la falla, me voy a dar una vuelta y voy a hablar con Torres que es el supervisor de esta obra, desconozco, no sabía que lo habían abierto te lo tengo que decir, pero ahorita después de una media hora te puedo informar.

Cuestionado de se incumplió el supuesto acuerdo al que habían llegado con el gobierno del estado entorno a que éste le estaría pasando información de las obras como lo declaró hace algunas semanas, dijo, “tenemos lazos pero esta vez no me avisaron, déjame hablar con ellos”.

El funcionario insistió en que de acuerdo al reporte que ellos como municipio traen en que algunas obras del estado tienen buen avance y otras presentan retraso como es el caso del colector Niños Héroes, pero aceptó que en esta ocasión, no se les avisó de estos trabajos iniciados este martes.

“A mi no me hablaron personalmente, yo ahorita le voy a hablar marcar al supervisor. Necesitaría saber las causas del porque abrieron si es algo técnico o si hubo alguna falla pues más vale hacerlo de una vez igual como pasó en la Leyva. Yo no traigo seguimiento realmente, ahorita los procesos terminados para mí van en tiempo hablando de la Hidalgo, de la Niños Héroes se que trae retrasos y eso es lo que puedo de decir ahorita”.

Mientras tanto, entrevistado al respecto, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno comentó que la información que él tiene es que el estado terminaría antes de lo programado algunas obras a fin de evitar congestionamiento es temporada alta que se viene; sin embargo, aclaró que quien debe tener mayor información es el director de Obras Públicas.

“Ellos comentaron que iban a terminar antes, sabemos que van lento pero vamos hablar con ellos para que por favor cumplan con los tiempos, vamos a presionar para que se apuren, hoy voy a comunicarme con ellos (estado) para saber porqué levantaron el pavimento de la Hidalgo”.