Municipio entrega a la UPES de Los Mochis 1 mdp para construcción de auditorio

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de ayudar en la construcción de un auditorio, el Cabildo de Ahome recientemente aprobó entregar un apoyo por el orden de un millón de pesos a la UPES unidad Los Mochis, recurso que fue entregado esta mañana.

En un evento realizado en el Salón de Cabildo en donde el secretario del Ayuntamiento, Moisés Cadena, señaló que como parte del compromiso que existe por parte del municipio de apoyar a la educación, en ese sentido, precisó que en esta ocasión se beneficia a esta institución en donde hay 2 mil 581 estudiantes tanto de licenciatura como postgrado y una planta laboral de 102 profesores.

“Se comprometió hace un par de meses entregar este apoyo y de logra gracias a los ingresos del municipio por la labor de las áreas generadoras de recursos como Cobranza, Ingresos, Inspección y Normatividad entre otras. Se dijo que se iba a apoyar a esta universidad con un millón de pesos para un proyecto muy valioso, no nada más para la infraestructura de la universidad sino para los alumnos”, indicó.

Por su parte, Alma Hortencia Olmedo Aguirre, rectora de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa agradeció a las autoridades municipales la disponibilidad que hubo para entregar este recurso que dijo, beneficiará en gran medida para que el proyecto de este auditorio pueda concluirse sin problemas.

“La UPES no ha podido realizar eventos nacionales por esta situación que no había un auditorio. Hemos trabajado no solo para que la biblioteca funcione bien, sino para habilitar otros espacios. No tenemos dinero pero con ahorros invertimos 10 millones de pesos pero es más que eso, se requieren 12 millones de pesos para hacerlo y dos millones de pesos más para equiparlo”.

Asimismo, indicó que fue el único municipio que apoyó económicamente y se espera que para el día 15 de octubre se concluya la obra, la cual, se tiene un avance considerable.

“Prácticamente se va a terminar la obra negra. Tendrá una capacidad de 300 personas. En Culiacán hay auditorio para 500 personas y Mazatlan y Mochis están en proceso”.

En ese evento acudieron la directora de Educación Municipal Theira Martha Gómez y la tesorera municipal Onisa Juárez quien hizo entrega oficial del cheque.