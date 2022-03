Municipio hará modificaciones en puente de Liverpool y Agustina Ramírez en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de evitar que de nueva cuenta se presente en un futuro un desbordamiento del canal 23+700, el municipio de Ahome a través de la Secretaría de Obras Públicas construirá alerones en el puente vehicular de Liverpool y Agustina Ramírez, en las inmediaciones de la colonia Santa Alicia de la ciudad de Los Mochis.

Jaime Romero Barrera, responsable de la dependencia municipal, comentó que estas adecuaciones evitarán que se deshagan los bordos de tierra y que de nueva cuenta el agua salga de la obra hidráulica en caso de que la corriente sea elevada como fue el caso en días pasados.

“Vamos a hacer unos alerones para que el bordo, como es de tierra, no se deshaga y no perjudique la estructura del puente. Son unas paredes inclinadas que se van a poner para que la tierra no pegue en el puente, si no sea concreto”, enfatizó.

Cabe recordar que fue la madrugada del pasado lunes, cuando debido al alto nivel de arrastre que llevaba el canal, el agua comenzó a salirse provocando inundaciones en la vialidad y en riesgo de que el agua se metiera a las casas.

El funcionario municipal comentó que de acuerdo a la información que tiene sobre este incidente, es que fue un error humano (no abrieron las compuertas) por parte del personal del módulo de riego Santa Rosa lo que generó el gran volumen del canal y que terminó en el desbordamiento.

El agua comenzó a salirse provocando inundaciones en la vialidad. Foto: Debate

El secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología en Ahome, explicó que estos trabajos consisten en levantar unas paredes de concreto en las orillas de la obra hidráulica.

“Sabemos que es el módulo Santa Rosa el que maneja ese canal, ahí fue un error humano, se les pasó abrir la compuerta y hubo el desbordamiento. Esa es la única explicación, se dieron cuenta, se abrió la compuerta y se acabó el problema”, señaló.

Con respecto a los próximos trabajos, Romero Barrera detalló que en este momento se encuentran en la elaboración del proyecto y una vez concluido, se podrá buscar el recurso para iniciar con los trabajos.

“Sabemos que no es algo urgente que se tenga que hacer, el problema que se suscitó es independiente a lo que vamos a hacer, repito, sabemos que se suscitó porque no se abrió la compuerta, nosotros lo que vamos hacer es proteger el puente para que el día de mañana no se presente un socavón, pero eso lo podemos hacer dentro de seis meses, un mes más”, enfatizó.