Municipio omiso en el caso del niño que murió en socavón

Los Mochis, Sinaloa.- pesar de que un juez del Juzgado Sexto de Distrito ordenó la indemnización inmediata a los familiares del menor que falleció al caer en un socavón en la colonia Estrella, las autoridades se mantienen omisas ante este caso.

Todavía, hasta este viernes, ningún representante legal del Ayuntamiento ni de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) se había acercado a los familiares de Roberto Emiliano Gastélum, de apenas 9 años de edad, quien hace ocho meses pagó las consecuencias del mal estado de las líneas de drenaje de la ciudad.

Sin acercamiento

Roberto Gastélum, padre del menor, lamentó la postura de las autoridades municipales, incluido el propio alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quien, incluso, después de la tragedia se comprometió a indemnizar a los familiares, pero no cumplió.

“Sí, hombre; es lamentable porque él (alcalde) dijo que nos iba a ayudar y nada; de hecho al principio del caso nos pusieron un abogado, pero al ver que no avanzaba el caso buscamos a otro y cuando supieron se enojaron en el Ayuntamien-to, no sé si por eso ya no nos ayudaron”, dijo.

En cuanto a la resolución del juez, el padre del menor aclaró que lo que buscan no es el beneficio económico, sino que al final se haga justicia y las autoridades tanto del Ayuntamiento como de Japama se hagan responsables del accidente.

“Según dijo el abogado, Japama pidió hace tiempo un plazo de 100 días, me imagino que para buscar pruebas o cómo defenderse; no sé, pero según las cuentas, el plazo de los 100 días se vence la semana que entra, eran 100 días hábiles”, señaló.

Tragedia tras tragedia

Mientras tanto, Martina Salas, abuela del menor, con el dolor de haber pasado por esta tragedia, reconoció que el recibir o no la indemnización no regresará a su nieto que cuidó durante sus últimos años de vida; sin embargo, buscan que se haga justicia y que este caso sirva de experiencia para que el gobierno municipal no tome a la ligera estos hechos.

Y es que, relató, después de haber sufrido la pérdida de su nieto, también se enfrentó a la dura muerte de su compañero de vida, su esposo, que no soportó el dolor del suceso.

“Primero le dio un infarto, lo llevamos al hospital y de ahí no salió, después tuvo otros infartos que ya no resistió. Para el funeral del niño el municipio sí nos ayudó, pero después ya no; nosotros tuvimos que enfrentar todo”.

Ahora, comentó que lo que más le preocupa es la situación psicológica de su otro nieto, el hermano mayor de Roberto Emiliano, quien vivió de cerca de la tragedia y al día de hoy ha tenido severas afectaciones en lo emocional.

Para entender...

Niño de 9 años muere al caer en un socavón

Un menor de edad identificado como Roberto Emiliano N, de 9 años, falleció luego de caer a un socavón que apareció sobre el camellón del bulevar Zacatecas, a la altura de la colonia 72.

El accidente se registró poco antes de las 18:00 horas sobre el bulevar, a la altura de la calle Puebla, en el sector previamente señalado.

Esto a principios del mes de diciembre del 2018.

Ante ello, el alcalde públicamente aseguró en varias ocasiones que indemnizaría a los familiares, pero hasta la fecha no ha cumplido.