Municipio recolecta 5 t de basura en limpieza masiva

Los Mochis, Sinaloa.- Con la recolección de toda cantidad de residuos sólidos que la misma población arroja al suelo, cuadrillas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como de Servicios Públicos, realizaron este domingo una limpieza masiva con el lema “Limpiemos México” en Topolobampo y en otras 4 sindicaturas más del municipio de Ahome.

La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Solángel Sedano Fierro, informó que en general se recolectaron alrededor de 5 toneladas de basura, limpieza que encabezó la sindicatura de Topolobampo con 2.5 toneladas de residuos sólidos.

Limpieza. En la sindicatura de Higuera de Zaragoza se realizó una limpieza exhaustiva en la comunidad y en la playa de San Juan. Foto: EL DEBATE

Cabe destacar que esta megalimpieza se replicó en diversos lugares del país y estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnart) y Fundación Azteca, así como de los gobiernos estatales y municipales.

Poca participación

En su primera edición, la campaña de recolección de basura en el municipio de Ahome tuvo baja participación ciudadana, ya que sólo acudieron trabajadores del municipio y biólogos de la ciudad.

“Desafortunadamente hay muy poca participación por parte de la ciudadanía, la idea es que cada vez invitemos más a los ciudadanos y crear el valor de la cultura de cuidar nuestro espacio público y a la naturaleza. Ellos saben que no deben contaminar, pero se nos hace muy fácil el tirar, ya no es el que me afecte a mí, sino que le afecte al vecino y a todos los que viven en el sector”, señaló.

Coordinación. En la sindicatura Heriberto Valdez Romero se recolectaron alrededor de 1.5 toneladas de basura. Foto: EL DEBATE

Contaminación

Por otro lado, Sedano Fierro señaló que aunque al momento no se han presentado problemas en el aire como sucede en la Ciudad de México, se estarán tomando medidas para evitar llegar a ese estado, por lo que se planea reactivar la máquina de monitoreo de aire que existe en Los Mochis.

Estamos trabajando en la formalización de convenios de colaboración para reactivar la máquina de monitoreo de aire. Evitar también la contaminación y quema de basurones, esto es muy importante para no llegar a la contaminación atmosférica”.

Por último, invitó a la ciudadanía a unirse a las campañas que realiza el municipio para el cuidado del medio ambiente.

Limpieza. Al finalizar los lugares que antes eran tiraderos de basura clandestinos quedaron limpios y sin rastro de basura. Foto: EL DEBATE

Multas

Por su parte, la bióloga responsable de esta jornada de limpieza, Ana Quintana, señaló que los basurones son un gran foco de infección para las poblaciones ya que se han encontrado muchos desechos peligros que podrían provocar epidemias.

Señaló que si un ciudadano es sorprendido arrojando basura puede ser acreedor de una costosa multa que asciende hasta 1000 salarios mínimos.