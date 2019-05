Municipio se hará cargo de gastos funerarios de joven arrollado por patrulla

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio se hará cargo de los gastos funerarios de Guadalupe R. quien fue arrollado por una patrulla el pasado miércoles y que desafortunadamente falleció la madrugada de hoy.

Así lo confirmó Juan Fierro, secretario del Ayuntamiento quien informó que incluso ya se tuvo acercamiento con los familiares a fin de ponerse a sus órdenes para lo que adicionalmente necesiten.

Apoyo

“Mis más sinceras condolencias de parte de la Ayuntamiento para la familia a quienes se les ha estado apoyando desde el desde el dia del accidente, se le apoyó con algunas unidades de sangre, también plasmas y hoy, un apoyo económico voluntario por parte de funcionarios”, dijo.

El funcionario destacó que este apoyo es independiente a lo que resulte de la investigación que realiza la Fiscalía quien es quien lleva a cabo este proceso para fincar o deslindar responsabilidad.

“Este apoyo es independientemente de quien resulte responsable, son apoyos voluntarios por parte de los de servidores públicos, fue un apoyo voluntario y particular. Por el momento no se puede responder con la deuda del hospital porque hasta este momento no hay responsabilidad jurídica para el municipio, la Vicefiscalía ya se encargará de la investigación y estaremos muy atentos a lo que resuelva, ahorita ya se tuvo un acercamiento con los familiares”, expresó.