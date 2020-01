Músicos sindicalizados denuncian grave desplazamiento laboral

Los Mochis, Sinaloa.- El Sindicato de Filarmónicos Cancioneros del Norte de Sinaloa de la Sección 35 denuncian el grave desplazamiento laboral que hay entre sus músicos agremiados que se registra desde hace tres administraciones a la fecha.

Este desplazamiento de trabajo se da en más de un 80 por ciento en el municipio de Ahome.

Magdiel Cervantes Chinchillas, secretario general del sindicato, dijo que el gremio está sufriendo en el municipio de Ahome un desplazamiento laboral, ya que no se les está tomando en cuenta para alternativas ni se les está cubriendo con las cuotas de paso que corresponde pagar a sindicalizados afectados.

Piden respeto a sus espacios y argumentaron que esta situación se está originando por los empresarios “caimanes”que hacen el negocio, se sienten intocables y pisotean sus derechos.

Piden acercamiento con autoridades

El líder sindical de los filarmónicos señaló que en las administraciones pasadas de Arturo Duarte y Álvaro Ruelas Echave les dieron un portazo en la cara, y ahora van a pedir acercamiento con las actuales autoridades.

“La Dirección de Inspección y Normatividad no aplica el reglamento, se ha viciado, se ha hecho de la vista gorda”. También comentaron que los nuevos empresarios que han suspendido eventos en la ciudad no reembolsan el dinero, y ahí lleva gran responsabilidad quien dio los permisos a estas personas para que hicieran el evento que fue fraude.

“Esperamos una audiencia con el alcalde para tocar el punto ante este hartazgo por la tremenda situación que estamos padeciendo. Queremos que nos escuchen en Inspección y Normati-vidad, estamos esperando la fecha de audiencia con las autoridades municipales. Ya estamos cansados de que se nos esté quitando el trabajo, queremos trabajar unidos, que se nos integre al elenco”, expuso.

También denunciaron no haber sido tomados en cuenta para el espectáculo de Julión Álvarez así como en otros grandes eventos que han traído a grupos no sindicalizados. “Están organizando bailes grandes en el Centro de Usos Múltiples, en ferias comerciales y no se está tomando en cuenta al sindicato. Ya vienen los carnavales, y los empresarios de la radio llevan agrupaciones que no cobran por no ser sindicalizados”.

Medidas a tomar

Cervantes Chinchillas dijo que hay reglas y normas que cumplir y esto lo va a decidir el jurídico del Sindicato Nacional, se va a tomar formas legales para ajustar esta situación. “No vamos a demandar, nos apegaremos conforme a la ley, y si se deriva alguna demanda lo haremos, pero si no se nos escucha vamos a hacer plantones en los negocios, restaurantes del Maviri, durante Semana Santa.

Vamos a llevar a nuestras familias al plantón, pero si se apegan conforme a derecho y nos toma en cuenta el gobierno municipal, no habrá necesidad de eso

EL DATO

Vigencia

El Sindicato de Filarmóni-cos del Norte de Sinaloa Sección 35 está activo desde el 12 de enero de 1939. Tiene 35 agremiados del género norteño, sierreño, tríos y mariachi.

Existe el sindicato de la Sección 23, que está por integrarse y tiene adheridos a grupos versátiles, bandas y tecladistas para mantener un orden.