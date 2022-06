"Nada tuvimos que ver con la planta. Yo vine a otra cosa": Rubén Rocha

Los Mochis, Sinaloa.- Al salir de la reunión que sostuvo con los indígenas de Ohuira en el centro ceremonial de esta comunidad del municipio de Ahome, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que no acudió para tocar el tema de la planta de amoniaco, sino para tratar temas de desarrollo de las comunidades indígenas.

Sin embargo, trascendendió que el tema principal de la reunión fue la planta de amoniaco, donde le recriminaron al mandatario su apoyo a este proyecto.

"Acordamos algunas cosas para el desarrollo de las comunidades indígenas. Nada tuvimos que ver con la planta. Yo vine a otra cosa", sostuvo el mandatario estatal mientras se disponía a abordar su unidad entre el grito de la gente: ¡Aquí no, Aquí no!, quienes lo siguieron hasta la salida de la comunidad unidos en una sola a través de la cual le hicieron ver al gobernador que no están de acuerdo con este proyecto.

Cabe mencionar que el gobernador acudió a Ohuira por invitación de las autoridades indígenas.