Nadie está exento de padecer de broncemia: Joel Mejía, médico internista en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La broncemia no figura en ningún texto de medicina, pues es un término no médico para hablar etimológicamente de “acumulación de bronce en la sangre”, y las personas que la padecen sueñan con que se les haga una estatua en un sitio público.

Platicamos con el doctor de Ahome, Joel Mejía Espinoza, sobre este tema que muy pocos conocen, pero que seguramente saben de más de una persona con estas características.

Doctor, ¿qué es la broncemia?

La broncemia es un término médico que realmente no existe como enfermedad, sino como una idea ingeniosa que surge hace cuatro o cinco décadas por allá en Argentina, por los doctores Narciso Hernández y Feijoo Osorio. Ellos acuñaron ese término. Es la “presencia de bronce en la sangre”; sin embargo, no lo tenemos como enfermedad clínica sino que ellos al ver un alter ego de médicos donde transgredían los principios y normas deontológicas del ejercicio médico, vieron que todas aquellas personas que se creían de más por sus propios logros debieran ser objeto de admiración de la sociedad y por ello tendríamos que hacerles una estatua de bronce para resaltar su valía socialmente, pero esto habla de seres totalmente opuestos al deber ser médico.

Leer más: Trabajadores de maquiladora en Los Mochis reciben su refuerzo contra Covid-19 en masa

¿Cuáles son las etapas de la enfermedad?

La primera es una pedantitis, en la que el individuo hace una transfiguración de su deber ser en un individuo que está hablando y hablando, incluso de él, no escucha a los demás; luego viene la importantitis, donde piensan que es tanta su valía que se creen merecedores del respeto social; y después viene la inmortalitis, cuando ellos ya exigen y se ven junto a otros compañeros de su misma especie en la inmortalidad, se dirigen a la feligresía que son ignorantes de la medicina y que como sociedad les debiésemos rendir pleitesía y honores de manera inmerecida.

¿Cómo detectar a una persona enferma de broncemia?

Son personas que van perdiendo la capacidad de escuchar. Hay tres datos cardinales para pensar que una persona está enferma de broncemia: que es una diarrea mental, que esto es caracterizado por una verborrea excesiva, la persona está hablando y hablando y no escucha la opinión de los demás, y luego viene una tercera fase, que es cuando se impregnan tanto de bronce y se creen tan importantes que ellos levitan y adoptan una posición erguida, el mentón levantado y mirada penetrante.

¿Quiénes pueden presentar la broncemia?

Desgraciadamente esto está en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, donde se profesa el conocimiento son los nichos más importantes para el desarrollo de la broncemia. Nosotros como médicos o como sociedad de equis profesión no nos damos cuenta que puede aparecer en cualquiera de nosotros. Se ve principalmente en los políticos, pero nadie está exento de padecer la broncemia. Hemos visto individuos broncémicos desde el clero.

¿A qué edad puede aparecer?

Se piensa que aparece por arriba de la cuarta o quinta década, que es cuando el hombre tiene la capacidad de tener más conocimiento, pero no puede discernir fácilmente con quienes interactúa. Antes se pensaba que solo era a los hombres, pero con el auge del feminismo, también en las mujeres, incluso se ha visto que son incurables a esta enfermedad, que puede aparecer también en los jóvenes, en el ámbito médico, ¡y aguas! porque aquí es donde uno debe centrar todo su esfuerzo para que no se descarrilen por el sendero equivocado. Se pueden convertir en grandes científicos, pero no en grandes médicos. Para ser médico se debe tener cuerpo y alma, se deben de reunir principios de humanismo para ejercer el acto médico.

¿Y cuál sería el tratamiento?

Existe una cura para esto, intuir en todos nuestros médicos esa obligación de medios, abrirle el corazón a nuestros pacientes para que hagamos las cosas como debe de ser, quitarnos lo metalizado, lo materializado que en muchos momentos tenemos, sino que hay que verlo más en un argot espiritual porque es muy bonito ser médico, pero sobre todo cuando a uno le expresan la gratitud sin esperar la retribución monetaria, el agradecimiento de la gente es lo bonito.

Leer más: Excesivo el despido por no declarar bienes: sindicato de la Japama Ahome

EL PERFIL

Nombre: Joel Mejía Espinoza

Lugar y fecha de nacimiento: 9 de julio de 1959, Topolobampo, Sinaloa

Profesión: Médico internista. Es médico jubilado del IMSS y la SSA. Actualmente se dedica a la práctica privada y es profesor de Bioética en la UAS.