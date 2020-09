Nadie hace nada con la basura en la colonia Raúl Romanillo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como sucede en otras colonias de Los Mochis, la Raúl Romanillo también es víctima del olvido de las autoridades municipales. Especialmente en cuanto a los solares baldíos y las banquetas invadidas que están intransitables se refiere.

Y es que a lo largo de este asentamiento, son muchos los predios que están sin construcción pero convertidos en basureros clandestinos u otros solares, que están con casas abandonadas que, incluso, se han convertido en nidos de vagos o criaderos de animales que causan malestar entre los vecinos.

Preocupación

Camilo Fernández, habitante de esta colonia, dice que desde hace muchos años padecen este problema sin que ninguna autoridad les quiera dar solución.

Un riesgo es lo que corren los vecinos de esta colonia, pues un cable con energía eléctrica se soltó, quedando tirado en plena calle; piden ayuda a la CFE. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“En esta colonia hay muchos solares que son basureros olvidados, no sabemos si tienen dueño, si no, si ya se murieron, la verdad es que a los del Ayuntamiento no les interesa. Lo que hacemos nosotros como vecinos, por lo menos los que estamos más cerca de estos solares, es limpiarlos entre nosotros mismos porque al final somos los perjudicados. Pero creo que eso no se vale, creo que para eso están los del Gobierno, pero pues como ellos no hacen nada, pues nos toca a nosotros”, abundó.

Lo malo. Muchas de las banquetas de la colonia Raúl Romanillo están intransitables, algunas de ellas están llenas de maleza, otras, los mismos vecinos las llenan de cosas e impiden el pase. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Asimismo, señaló que han tenido problemas de desabasto de agua potable a pesar de que están muy cerca de la planta potabilizadora José Hernández Terán, y, además, los del drenaje y la Japama no los atiende.

La verdad es que pensamos que este Gobierno sería diferente, pero pues nos equivocamos”, señaló.

Lo peor. Los vecinos piden la intervención de las autoridades para resolver el grave problema de los solares baldíos convertidos en basureros clandestinos o criaderos de animales. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

