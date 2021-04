Nadie los toma en cuenta para obras, denuncian vecinos de La Florida, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del ejido La Florida, en el municipio de Ahome, cansados de no ser escuchados decidieron alzar la voz con la esperanza de que el gobierno municipal voltee a verlos.

Y es que aseguran que desde hace tiempo, las autoridades municipales se olvidaron de ellos, tan es así que desde hace mucho tiempo no les llevan ninguna obra mucho menos apoyos que tanto necesitan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Pues es un ejido chiquito como usted puede ver, pero yo creo que eso no es motivo para que no nos lleguen los apoyos. Creo que nosotros también merecemos obras que nos mejoren la calidad de vida como la pavimentación por qué no, o alguna obra que embellezca nuestra comunidad.

Leer más: En Los Mochis, dirigencia del PRD llama a la ciudadanía a ampararse contra ley de telefonía

Aquí es importante que las autoridades volteen a vernos”, dijo uno de los vecinos que prefirió mantenerse en el anonimato.

Programas sociales

Esta comunidad forma parte de la sindicatura de la Villa de Ahome y aunque está por una zona muy transitada, los habitantes aseguran que es muy poco el apoyo que les dan y la mayoría de las familias viven al día.

El Gobierno del Estado de Sinaloa acaba de concluir con la obra de reparación de la carretera Los Mochis-Ahome, lo que da mayor seguridad a los vecinos que transitan por la zona. Foto: Debate

“Aquí es muy poca gente la que vive y se mantiene al día, por eso, además de las obras pues necesitamos que también nos echen la mano con apoyos como despensas o ese programa de empleo temporal, la verdad es que nos ayudarían bastantes y ojalá que el gobierno municipal sí nos ayude porque de que nos hace falta, nos hace falta.”

Los vecinos piden que el encargado del módulo de riego limpie en canal que divide esta comunidad con la Villa de Ahome porque la gente tira mucha basura y nadie hace nada. Foto: Debate

Leer más: Más de 8 mil vacunas contra Covid-19 aplicadas en los primeros 2 días de vacunación en Ahome

De igual forma señaló que en los servicios públicos también tienen fallas especialmente en el alumbrado público pues hay puntos en los que están completamente a oscuras.