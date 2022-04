Necesaria la reparación de la Planta Comisión Río Fuerte en Los Mochis: Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Los trabajos de reparación que a partir de este miércoles y durante 10 días se realizarán en el equipo que potabiliza el agua en la Planta Comisión del Río Fuerte provocarán baja presión en las colonias del Norponiente de la ciudad de Los Mochis, pero son necesarios para mejorar el suministro de agua potable, de lo contrario, se corre el riesgo que fallen durante el verano y lleve hasta 3 semanas repararlos, anunció el Gerente General de la Japama, Raúl Pérez Miranda.

"El llamado a la población es a que no se desesperen, puedan comprender que estas reparaciones son necesarias, estaríamos haciendo unos trabajos en la Planta Comisión Río Fuerte para el mejoramiento del suministro de agua potable, la reparación de un mantenimiento a lo que es el Infilco 2, el sistema que nos ayuda en lo que es el proceso de potabilización, tiene una capacidad de producción de 300 litros por segundo, los cuales se van a ver disminuidos en el suministro normal, es un equipo al cual no se le daba mantenimiento hace 4 años y que no nos vaya a fallar en el verano en donde si las consecuencias y el tiempo de reparación puede ser mayor", dijo.

Comentó que con estas acciones buscan mejorar el suministro de agua potable en cantidad y calidad en toda la ciudad, ya que ese es el compromiso que realizó el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Leer más: ¡Se avecina otro aumento! El transporte público urbano de Los Mochis podría subir un peso la tarifa para finales de este mes

Pérez Miranda indicó que las colonias y fraccionamientos que están dentro del sector Norponiente de la ciudad y que registrarán baja presión son:

- Viñedos, Diamante, Jardines del Bosque, Tepeca, Fovissste, Jardines de Fátima, Macapule, Palos Verdes, Campestre, San Rafael, 28 de Junio, López Mateos, Residencial del Valle, Las Palmas, Teresita, Ferrusquilla, Urbivilla del Bosque, Estrella, Villas del Sol, Scally, Alfonso G. Calderón, Libertad, Las Islas, Los Pinos, Sauces, Cuauhtémoc, Bachomo, Olivos, Hays, San Francisco, Altamirano, El Chamizal, Bosques del Pedregal, Heriberto Valdez Romero, Villas del Sol, Progresivo San Rafael, Las Fuentes, Las Fuentes 2000, Magisterial, Jardines de Fátima, Bugambilias, Miguel Hidalgo, Teresita, San Rafael, Santa Fe, Daniel Biul Ruelas, Ayuntamiento 75, Valle Bonito, Del Real y 10 de Mayo.

Colonias de Los Mochis en las que habrá baja presión de agua potable en los próximos días. Foto: Cortesía