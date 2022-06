Negocio a la vista en la era de la 4T en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- De manera sorpresiva, Humberto Gastélum López solicitó al cabildo de Ahome le otorgue la concesión del servicio de la pensión municipal vehicular, lo que ya tiene el empresario Guadalupe López desde hace cinco años y con vigencia de 10 años más.

El punto se subió al pleno el pasado 31 de marzo y, en forma unánime y sin discusión, los regidores le dieron entrada y la remitieron a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictaminación.

No pidieron mayor información sobre el particular, a qué se dedicaba, sino que sólo levantaron la mano para seguir el procedimiento.

El nuevo corralón vehicular estaría en un terreno por la Mochis-Topolobampo.

Sin dictaminar

A dos meses de esto, la presidenta de la Comisión de Hacienda del cabildo, Marysol Morales, aseguró que la solicitud de la nueva concesión para operar un corralón está en estudio.

No dio más detalle sobre el particular, más que “es un ciudadano” que presentó su propuesta en la Secretaría del Ayuntamiento.

En efecto, al secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, no le sorprendió que Gastélum López haya presentado la solicitud.

Dijo que es un ciudadano común, como en su momento lo fue Guadalupe López, quien tiene la concesión del corralón.

Es más, García Castro señaló que es bueno que haya competencia, ya que el ciudadano tiene la opción de un mejor servicio, así como de precios.

Asimismo, dijo que el actual concesionario está en su derecho de continuar o desistir con la operación de la pensión vehicular municipal.

Al preguntarle si Guadalupe López, actual concesionario, no desea compartir los servicios de pensión, señaló que eso no es una opción, sino un acto de autoridad, es decir, la habilitación de una segunda pensión no depende de quien actualmente la está administrando. Además, que el Ayuntamiento no está obligado a indemnizarlo porque él estaría renunciando a seguir dando el servicio.

Reconoció que si el actual concesionario se siente agraviado, está en su derecho de hacer su defensa.

El perfil

Por su parte, el regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho aseguró que ese va a ser un corralón “exprés” en el que se van a llevar los vehículos.

No parece ser así cuando menos en la solicitud que se expuso en cabildo, en el que el “ciudadano” pide que se le otorgue concesión por un periodo de 15 años para prestación de servicios de pensión vehicular municipal, consistente en la recepción, resguardo, custodia y entrega de todas aquellas unidades motrices que se encuentran a disposición de las diversas autoridades de Vialidad, Fuero Común (Fiscalía y Tribunales), en un terreno ubicado en la carretera Mochis-Topolobampo. No se menciona el carácter de “exprés”.

El negocio

Para el expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” Martín López Félix, la nueva concesión es para hacer un negocio a través de un tercero, ya que algún funcionario público busca sacar ventaja o, bien, se busca pagar la factura a algún proveedor que apoyó la campaña.

“Eso de otorgar una nueva concesión de una pensión vehicular está truqueada, eso es puro trámite. Tiene el sello de la corrupción”, enfatizó.

Señaló que en la ciudad no hace falta un nuevo corralón, ya que el actual no está lleno de autos, y no ha habido quejas, como robo en la pensión.

“No hay argumento válido, no hay una justificación para un nuevo corralón, y sí está la sospecha de que haya aparecido un interesado de la noche a la mañana en habilitar una nueva pensión vehicular”, resaltó.

Entradas

En marzo pasado ingresaron a la pensión 139 unidades, el mayor número en 2022. Y la nueva tarifa diaria es ya de 70 pesos para autos o camionetas; 100 a la doble rodado o camión, entre otras. Algunas unidades duran días ahí.

Para entender...

Con nuevos precios

El tema de la solicitud de una nueva concesión de pensión vehicular municipal revivió por el pedido concedido por cabildo al actual concesionario Guadalupe López de aumentar la tarifa diaria de cobro. Y es que el pleno de los regidores ya se lo aprobó: para auto o camioneta diario pasó de 56 pesos a 70 pesos; camioneta doble rodado o camión de pasajeros, de 75 pesos a 100 pesos; 35 en moto a 40 pesos; 150 para torton y 180 para tráiler con caja. El pedido y aprobación fue fast track. O sea, rápido y seguro. Así, el ciudadano Humberto Gastélum López va a agarrar la mesa servida si es que le aprueban la nueva concesión del corralón que pidió.