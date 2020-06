Negocios no esenciales cierran sábado y domingo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aún no se ha llegado a la clausura de ninguna de las negociaciones no esenciales que desde el martes reabrieron en la localidad gracias a la reactivación económica autorizada por el Gobierno del Estado, pero se tendrá que hacer si hay reincidencia en la violación de los horarios que se tienen permitidos de trabajo y en los días de apertura que se tienen autorizados.

Carlos Enríquez, coordinador operativo de Protección Civil, señaló que como resultado de los operaciones de supervisión y vigilancia emprendidos desde las primeras horas de ayer se detectaron cuatro negocios no esenciales que subieron las cortinas para trabajar, pero de inmediato se les hizo el llamado a los propietarios a que los cerraran por no ser un día autorizado para laborar y no se clausuraron porque de inmediato acataron la disposición.

Advirtió que se actuará de otra forma en donde se tengan casos de reincidencias y en donde los propietarios se obstinen en no querer cumplir los horados y días de trabajo permitidos, que son de lunes a viernes de las 10:00 a las 16:00 horas.

No hay concesiones

Indicó que ya tienen detectadas algunas negociaciones de este tipo y las mantendrán bajo una estrecha vigilancia, en el entendido de que se clausurarán en caso de que no acaten las disposiciones.

Señaló que en tanto no se tengan otras instrucciones al respecto, se seguirá trabajando de esta manera.

Consideró que el cabal cumplimiento de los protocolos de sanidad es sumamente importante para impedir que el Covid-19 se continúe propagando entre la población.

Recorrido

En un recorrido efectuado por las principales zonas del primer cuadro comercial de la ciudad de Los Mochis, reporteros de este matutino constataron que la mayoría de las negociaciones no abrieron ayer sus puertas y solamente se encontraban operando las llamadas esenciales dedicadas a la distribución de alimentos, telefonía celular, cajeros de bancos, restaurantes y los mercados.

En el recorrido se constató también una baja movilidad, causada principalmente por el cierre de los negocios no esenciales.

Prevención contra el Covid-19: Aforo en plazas comerciales sólo debe ser del 40 % de clientes

Sólo está permitido el 40 % del aforo de la capacidad de las plazas comerciales y hasta el momento se está cumpliendo con esta disposición, afirma el director de Salud Municipal.

Francisco Espinoza Valverde señaló que otras de las disposiciones sanitarias implementadas para evitar la propagación del Covid-19 es que todas las personas se les tome la temperatura al momento de ingresar a las instalaciones, además de que deberán de portar por obligación cubrebocas.

Sólo está permitido el 40 % del aforo de la capacidad de las plazas comerciales. Foto: EL DEBATE

Dio a conocer que todo el personal de los diferentes departamentos deberá cumplir con todas las medidas de prevención, como es el uso correcto de los cubrebocas, lentes o caretas.

Indicó que en los accesos a las negociaciones deberá haber personal tomando la temperatura a los clientes.

Reveló que en las negociaciones con venta de ropa se deberá de estar sanitizando con vapor la ropa que sea tocada por los clientes, además de que se deberán estar sanitizando constantemente todas las áreas para evitar al máximo los contagios por el Covid-19.

Reveló que en los recorridos efectuados se ha estado verificando el buen cumplimento de las medidas sanitarias y esperan que así se mantengan.

