Niega Gerardo Vargas amenazas de muerte en contra de Ulises Pinzón

Los Mochis, Sinaoa.- De manera clara y tajante, Gerardo Vargas Landeros negó que él o su administración esté detrás de las amenazas de muertes que Ulises Pinzón denunció públicamente este viernes 12 de noviembre a través de sus redes sociales.

Entrevistado al respecto, el alcalde de Ahome dijo que él incluso, tiene conocimiento de dichas presuntas amenazas desde el 31 de octubre porque el mismo líder del movimiento “Aquí No” se lo informó mediante un mensaje vía WhatsApp afirmando que incluso en ese momento, él le solicitó hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Lo acaba de hacer público, entonces, yo lo sigo invitando a que haga la denuncia ante la autoridad, ya lo hizo ante ustedes los medios pero porqué no lo hace ante la autoridad, no se vale acusar por acusar, él está en todo su derecho de decir que no a la planta y yo estoy en todo mi derecho de decir que si y como él lo aclara, yo tampoco tengo nada personal”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que en cuanto al tema de la planta tiene muy claro que como autoridad y representante de Ahome, tiene que velar por el bienestar de la gente y es por ello que considera que la planta es una buena oportunidad de crecimiento.

“Lo que si es muy importante, yo tengo que velar como presidente municipal porque el municipio se vea beneficiada con grandes obras y en este caso, ésta (planta de fertilizantes) es una gran obra económica que va a generar mucha mano de obra, más de 14 mil empleos y no voy a dejar este proyecto hasta que la ciudadanía tome su decisión, si o no”, abundó.

Por último, aclaró que él no se refiere a que Ulises mienta con respecto a las presuntas denuncias, sino que solamente aclara las fechas en las que el líder de Topolobampo le comunicó a él estos hechos, lo cual, sucedió hace dos semanas.