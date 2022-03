Niega Ramón López separación de su cargo

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que de manera extraoficial se dijo de su posible salida de la administración municipal, Ramón López Félix aseguró que permanecerá al frente de la Dirección de Salud Municipal hasta que el alcalde Gerardo Vargas Landeros decida lo contrario.

Entrevistado al respecto, aseguró que hasta el momento no ha presentado la renuncia ni tiene intención de hacerlo en tanto no se le pida.

“Ahorita nosotros estamos trabajando en Salud Municipal, son rumores, depende de muchos factores, ahorita estamos encaminados a seguir trabajando en los programas, hay mucho por trabajar. Considero que hay muy buen ambiente y nuestro presidente es quien decide si seguimos o no en el cargo”, indicó.

El funcionario municipal añadió que la Cuarta Transformación implica mucho trabajo y la aceptación que se tenga ante la ciudadanía; sin embargo, aceptó que ha tenido ofertas de trabajo sobre todo en el sector campesino.

“No hay una separación ni una intención, todo depende de las intenciones que tengan con nosotros y siento que vamos a continuar. Ha habido ofertas, todos saben que trabajo en el sector campesino y hay compañeros que me han invitado a participar pero yo les he dicho que no puedo”, sostuvo.