Niega dirigente del PRI en Ahome agresiones físicas en su contra

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahome, César Emiliano Gerardo Lugo, desmintió las versiones que circulan en medios de comunicación de la supuesta agresión física en su contra.

César Emiliano Gerardo Lugo explicó que su estado de salud se deriva de padecimientos de antaño que por descuido se fueron agravando en los recientes días y no a la información falsa y tergiversada como la que se ha dado a conocer.

“Es completamente falso lo que se ha dicho, no estoy golpeado, es una noticia falsa, pero si me encuentro convaleciente de una enfermedad que padecía de tiempo atrás y no atendí en su momento”, señaló.

Gerardo Lugo, lamentó que este tipo de noticias sean utilizadas para denostar a una persona como Marco Antonio Osuna Moreno, ex candidato a alcaldía de Ahome, y sobre todo que intenten dividir una amistad que se ha venido consolidando con el transcurso de los años y con quien ha hecho un gran equipo cuando se trata de trabajar en beneficio de la población.

Por último, dijo que su recuperación avanza de manera favorable y en cuanto la indicación médica se lo permita, se reunirá con Marco Osuna para analizar los acontecimientos que enmarcaron la jornada electoral y sobre todo los futuros proyectos que realizarán para la ciudadanía de Ahome.

