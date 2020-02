Niegan a mochitense tratamiento contra el cáncer en el IMSS

Los Mochis, Sinaloa.- Jorge Alberto Castro Múñiz, de 34 años de edad clama ayuda para luchar contra su enfermedad. En septiembre del 2019 le diagnosticaron un tumor maligno alojado en su cerebro en el IMSS de Los Mochis y en noviembre fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparlo, pero el resultado fue desalentador.

“El 20 de noviembre del 2019 me lo operaron, pero los resultados no fueron favorables. Quedaron pequeños residuos, y ocupo tratamiento de radioterapia y quimioterapia tomada, para matar esas células cancerígenas”.

Asegura que le negaron su medicamento de quimioterapia oral, llamado Temozolomida, en la farmacia del Hospital General de Zona número 49 del IMSS de Los Mochis.

“Después de la recuperación, enviaron a analizar el tumor a patología y no fueron favorables los resultados, el oncólogo me dijo que debía irme mes y medio al Centro Oncológico de Sinaloa, en Culiacán, me dijo que me iban a someter a radioterapia y quimioterapia oral, pero solo estoy recibiendo radioterapia, la quimioterapia no han querido dármela”.

Jorge Alberto Castro Múñiz necesita su tratamiento. Foto: EL DEBATE

Se traslada desde Los Mochis a la ciudad de Culiacán para recibir una sesión diaria de radioterapia en el Centro Oncológico de Sinaloa.

“He recibido seis sesiones de radioterapia de 30, me falta la quimioterapia tomada, lo correcto debió ser recibir ambos tratamientos al mismo tiempo, pero no me lo dieron las tabletas, se llaman Temozolomida, en Culiacán me dijeron que lo ideal era las dos terapias juntas. Me deben de entregar alrededor de doce envases, cada envase trae cinco pastillas”.

Argumenta que de acuerdo a la indicación del oncólogo, debió iniciar su tratamiento de quimioterapia a la par con la radioterapia oral, pero el medicamento le fue negado.

“Mi hermana es la que se ha movido porque yo he estado en Culiacán, tengo entendido que si hay medicamento, pero como la recete está vencida, no se lo quieren dar, pero ese no es problema mío, yo estoy viniendo desde el 31 de diciembre por la medicina y me decían que no había.”

Foto: EL DEBATE

Es originario de Los Mochis, trabaja en el área administrativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) pero debido a su padecimiento se encuentra incapacitado. Lo único que exige es su medicamento para poder sanar.

“Yo trabajo en el área administrativa de la UAS, pero estoy incapacitado, me voy a Culiacán hoy y regreso el viernes, allá me atienden de lunes a viernes, me dan una sesión diaria. Allá me han brindado un excelente trato, yo lo único que exijo es mi medicamento, porque estamos hablando de mi vida, el tumor es como si lo podaran, alrededor de dos o tres años, inclusive meses, puede brotar y de una manera más agresiva”.