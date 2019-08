Niegan retraso en entrega de becas y demás apoyos

Los Mochis.- La entrega de becas a jóvenes estudiantes así como los apoyos a los adultos mayores y las familias que viven en estado de vulnerabilidad no han presentado hasta el día de hoy problemas que los pongan en riesgo, declaró Jaime Montes Salas.

El superdelegado federal en Sinaloa dijo que las expresiones que han surgido han sido en relación a que muchos alumnos quedaron fuera de este beneficio pero aclaró que fue porque forman parte de planteles educativos privados, los cuales no entran en este programa.

"Las becas son para jóvenes de instituciones públicas, si alguno no está dado de alta tiene nada más que ir con su director quienes tienen sus claves y sino, la solicitan porque se va a abrir otro período para actualizar ahora que entran al nuevo ciclo escolar, ahorita estamos en el operativo ya para actualizar eso. Hubo algunas expresiones de personas que no entran en el marco de normatividad porque son instituciones privadas esas no", sostuvo.

El funcionario federal precisó que son cerca de 79 mil alumnos los registrados para las becas y hasta la fecha se han entregado cerca del 89 por ciento.

Incluso, informó que a partir del día primero y hasta el día 25 de este mes se estarán entregando de nueva cuenta el recurso de la beca.

"Hasta ahorita no se han presentado anomalías durante la entrega pero sí ha habido pronunciamientos por la forma en que de esta gastando este recurso estamos solicitando que lo aprovechen porque estamos sacando un dinero como nunca para los muchachos de nivel media superior. Los filtros son los mismos, hay reglamentos internos, por ejemplo, hay personas con discapacidad por ejemplo tenemos un padrón de ayuda para un millón pero tenemos 2.7 millones de personas censadas y el techo presupuestal es para 300 mil, entonces tienes que irte a la prioridad", indicó.