Niño de Topolobampo, Ahome, necesita operación tras accidente en bicicleta: 'podría dejar de caminar', dice su madre

Los Mochis, Sinaloa.- Rafael es un niño de apenas 11 años de edad originario del puerto de Topolobampo, Ahome, quien a consecuencia de un accidente en su bicicleta tiene ahora que portar una faja ortopédica las 24 horas del día y estabilizadores en los piernas al momento de dormir.

María Verónica Cortés, mamá del niño, comentó que fue el pasado 25 de julio del año pasado cuando su vida y la de su hijo cambió, pues desde entonces en su casa ya no hubo juegos en bicicletas, balones, pero sí hay ahora depresión, llanto constante, dolores fuertes y desespero de no tener recursos para la operación que necesita.

“Él tuvo un accidente, se cayó de la bicicleta y el manubrio de la bicicleta se lo encajó en la espalda. Estuvo delicado, tiene una operación. A raíz de eso se le complicó una deformación con la que nació: sus rodillas son de diferente tamaño, pegan entre sí y casi no puede caminar, ahora tiene que traer una faja porque además subió de peso, y estas estabilizadoras para dormir”, indicó.

De igual forma, comentó que después del accidente, a como su economía y gracias a la aportación de los vecinos del puerto de Topolobampo, de donde son originarios, pudo llevarlo con un especialista quien le recomendó operarle las rodillas para componer la posición del niño y así poder evitar que deje de caminar, como es el pronóstico.

Una madre qué no hace, me tocó pedir en todo Topo, todo mundo me ayudó y con eso le compré medicinas y lo llevé al doctor. Él me dice que tiene que operarlo y sale entre 40 a 60 mil pesos, pero yo no tengo dinero, trabajo en un empaque en donde gano 170 pesos diarios, y mi mamá y él dependen de mí, yo nada más trabajo.”

Ante ello, se vio en la necesidad de solicitar el apoyo a la ciudadanía porque estoy desesperada. El doctor me dice que si no lo opero pudiera terminar en silla de ruedas.

Pide ayuda

“Pensar en eso me rompe el corazón, estoy desesperada, no sé qué hacer; por eso recurro a la gente, con lo poquito que me pudieran ayudar, si es un medicamento, una gasa, un colchón ortopédico porque él que tiene ya no le sirve; lo que sea será de gran ayuda.”

Quien desee ayudar puede comunicarse con María Verónica al 6681-98-19-62, o bien, puede hacer su depósito en la cuenta Banamex 5256-7834-6780-6395. Esta pequeña familia vive en la colonia Margarita, calle Benito Juárez en el puerto de Topolobampo.