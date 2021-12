Niños de Ahome piden amor y salud para todos en esta Nochebuena

Los Mochis, Sinaloa.- ¡Llegó Navidad! Hoy es Nochebuena, una de las épocas más esperadas por todos, especialmente por los niños y no sólo por los regalos que esperan con ansias encontrar debajo del árbol y junto a la cama, sino por el amor, la paz y la alegría que vive en esta fecha tan importante.

Hoy, los adornos navideños, las luces en las casas y los árboles decorados con amor, cobran sentido; es momento de celebrar el nacimiento de Jesús y para eso las familias se prepararon con una rica cena, bebidas, juegos, bailes, piñatas y dulces.

Momento de amor

Pero más allá de la fiesta, ha llegado el momento de esas charlas interminables en donde el recuerdo se hace presente, el perdón se vuelve un aliado para unir familias y el amor en el centro de todo.

Es momento de recibir con los brazos abiertos a aquellos familiares que llegaron de otra ciudad y países a pasar estas fechas con los seres queridos.

Y aunque en esta ocasión, muchas familias vivirán una Navidad diferente ante la pérdida de un ser querido, al final sentirá que su recuerdo sigue vive y ese es un motivo para unirse a esta celebración.

Deseos sinceros

Como parte de esta fiesta, los niños juegan un papel muy importante, pues en medio de esta se encuentra ese sentimiento noble, ese júbilo que sin importar la edad son conscientes del mundo y lo que en él sucede, conservando la ilusión y la alegría.

Con el deseo de que el ser superior los escuche, los peques de Ahome alzan la voz para pedir no nada más regalos que previamente pusieron en su cartita, sino también amor, felicidad, salud para los niños y un mundo mejor, en donde todos puedan gozar de un hogar digno, de cobijo, alimentación y educación. Un mundo en donde ningún niño tenga que sufrir y enfrentarse a la tiranía de las enfermedades o las desigualdades.

Muchos niños piden con todas las fuerzas de su corazón, un corazón sin maldad, pero sí lleno de afecto un lugar para vivir con mayor igualdad, en donde no haya enfermos y quienes lo estén sean sanados.

Significado

El día de Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Según la Iglesia católica, la llegada del Salvador es el día 25 de diciembre; sin embargo, desde la noche del 24 es cuando los católicos se preparan para la llegada del niño y aquellas familias que profesan otra religión simplemente viven un momento en familia muy significativo e igual de importante.

Esta noche (24 de diciembre) surge la magia; papá Noé, Santaclós o el niño Jesús dejan un obsequio para los más pequeños de la casa. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad.

Niños comparten sus deseos

Nombre: Natalia Diener

Deseo: Quiero que Santa me traiga unas muñecas y una casita en la que pueda jugar con mi hermana. También quiero salud y amor en toda mi familia, para mis abuelitos y bisabuela.

Natalia Diener. Foto: Debate

Nombre: Said Hazael Urías Díaz

Deseo: Pedí una patineta, un muñeco de among us, otro muñeco de among us para mi hermana. ¡Deseo que todos los niños estén sanos, que nadie se enferme. Feliz Navidad!

Said Hazael Urías Díaz. Foto: Debate

Nombre: Alexander

Deseo: Para esta Navidad pediré un teléfono, para mi hermana una tablet porque siempre usa un teléfono que no es de ella y para todos los niños deseo que los regalos que pidieron sean una realidad.

Alexander. Foto: Debate

Nombre: Paula Armenta Pacheco

Deseo: Hola Santa, quiero que me traigas muchos regalos y muchas barbies. Bye. Feliz Navidad!

Paula Armenta Pacheco. Foto: Debate

Nombre: Mariann Ibarra Pacheco

Deseo: Para esta Navidad un apple watc y que mi familia se encuentre bien de salud, les deseo una muy feliz Navidad a todos.

Mariann Ibarra Pacheco. Foto: Debate

Nombre: Dante

Deseo: Deseo que mi pachicha y mi mabu estén bien, que nos podamos juntar en Mazatlán y que tengan salud. Que los niños se porten bien para que Santa les traiga regalos.

Dante. Foto: Debate

Nombre: Yubia Andrea

Deseo: Para esta Navidad pedí una computadora, unos audífonos y unas barbies. Deseo que todos los niños pasen una bonita Navidad.

Yubia Andrea. Foto: Debate

Nombre: Anilú Ibarra Pacheco

Deseo: Para esta Navidad deseo de juguete legos y sobre todo que mi familia esté con salud y en armonía. ¡Feliz Navidad para todos los niños, espero que se les concedan todos sus deseos!

Anilú Ibarra Pacheco

Nombre: Jade Elelhy

Deseo: Padí una patineta, un bolígrafo 3D, unos audífonos, celular. Les deseo a todos los niños una feliz Navidad.

Jade Elelhy. Foto: Debate

Nombre: Carlos

Deseo: Mi deseo de Navidad es que se cure mi tía Orieta, que gane la lotería. A todos los niños les deseo paz y amor.

Carlos. Foto: Debate

Nombre: Gael

Deseo: Hoy yo quiero para esta Navidad un tiranosaurio rex de juguete , un pop it de among us y lo que quiero para los niños es que vivan felices con su familia, que la pasen bien con muchos regalos.

Gael. Foto: Debate

Nombre: Luis Adrián y Emma

Deseo: Deseamos que todos los niños tengamos una linda Navidad llena de salud y armonía al lado de nuestros seres queridos y que papá Noé les traiga todos los regalos que pidieron.

Luis Adrián y Emma. Foto: Debate

Nombre: Roberta

Deseo: Espero que esta Navidad todos los niños sean muy felices.

Roberta. Foto: Debate

Nombre: Claudia María

Deseo: Lo que yo pedí para esta Navidad son figuras de anime y espero que todos los niños se la pasen bien y que tengan feliz Navidad.

Claudia María. Foto: Debate

Nombre: Jesús Tadeo

Deseo: Yo quiero que esta Navidad Santa me traiga una moto. ¡Feliz Navidad a los niños!

Jesús Tadeo. Foto: Debate

Nombre: Mateo

Deseo: Mi deseo de Navidad es que la pasemos muy bien toda la familia y que Santa les traiga todos los juguetes que le pidieron en la cartita.

Mateo. Foto: Debate