Niños esperan la llegada de Santa Claus desde una cama de hospital

Los Mochis, Sinaloa.- El espíritu navideño abunda en el área de pediatría del Hospital General de Los Mochis, con la intención de brindar un poco de aliento a los niños que permanecen internados durante esta Navidad.

En una fecha que reúne a las familias enteras cada año, pero son 13 menores de edad los que se encuentran en una cama de hospital, deseando su recuperación, cobijados por el cariño y las oraciones de sus seres queridos.

“Durante la temporada invernal, la principal causa de hospitalización de los menores de dos años de edad son los problemas respiratorios. Tenemos pacientes con crisis asmática, neumonía, traumatismo, infección en las vías urinarias, ingesta de hidrocarburos y fracturas”, puntualizó Luis Pablo Urcisichi Osuna, subdirector médico del nosocomio de la Secretaría de Salud.

«Tenemos con crisis asmática, neumonía, traumatismo, infección en las vías urinarias, ingesta de hidrocarburos y fracturas»: Luis Pablo Urcisichi , subdirector médico Hospital General. Foto: EL DEBATE

Esperan a Santa

Heidi Valentina tiene 10 años de edad, ingresó el pasado 18 de diciembre a consecuencia de una herida de mano por explosión de pirotécnica. Desde entonces permanece en el aislado 3 del área de pediatría acompañada de su madre, deseando sanar para retornar a su hogar en el ejido El Porvenir, donde la esperan con entusiasmo sus ocho hermanos.

“Le explotó un cohete en la mano, no tuvo tiempo de soltarlo, le cocieron tres deditos y se le dañó el tendón del pulgar. Es triste estar lejos del hogar y de la familia, pero mi hija se alegra porque le traen juguetitos, han venido personas que no conocemos a traerlos. La gente del ejido ha hecho cooperaciones para apoyarnos con los medicamentos que no abarca el Seguro Popular y cuando no me alcanza para comer, me como lo que mi hija deja en el plato que le dan”, indicó su madre, Adriana León.

Heidi Valentina permanece en el aislado 3 del área de pediatría acompañada de su madre. Foto: EL DEBATE

Con la ayuda de su madre, Heidi Valentina escribió su carta a Santa, esperando con ilusión su encuentro con el entrañable personaje.

“Me dice: mamá, Santa nunca me ha traído nada en Navidad, pero le digo que no se desilusione, que tenga fe. Me dijo que quiere unos tenis Convers blancos y un celular. Calza del número tres”, añadió.

Proveniente del municipio de Choix, Diego Arnoldo, de 11 años de edad, fue hospitalizado el pasado 23 de diciembre víctima de una fractura de fémur. Será sometido a una cirugía y permanecerá internado hasta su recuperación.

“Se cayó y se fracturó la cadera, estaba jugando, le cayó un niño encima. Es triste estar lejos de nuestra casa. En Choix están sus dos hermanitos, ya quieren verlo. Yo no me he despegado de mi hijo, yo le digo que no se desespere, que primero es su salud, que ya vendrán más Navidades.

Nuestros familiares me llaman para preguntarme por él, algunos vienen a verlo. Cada año nos reunimos en la casa toda la familia, cenamos juntos, hacemos piñata a los niños, pero esta vez será distinto”, exclamó su madre Cruz Vega.

Diego Arnoldo será sometido a una cirugía y permanecerá internado hasta su recuperación. Foto: EL DEBATE

Dosis de cariño

En una de las fechas más especiales del año, estas familias agradecen el trato amable del personal del Hospital General de Los Mochis, porque en medio de la profunda tristeza que provoca la enfermedad, con sus cuidados y dosis diarias de cariño, hacen la estancia sus pequeños lo más agradable posible.

Posada en el IMSS

Niños hospitalizados celebran la Nochebuena y Navidad

Niños hospitalizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, celebraron la Nochebuena y Navidad con una tradicional posada organizada por el personal de Pediatría en este nosocomio.

Rafael López Sánchez, médico pediatra responsable del área, señaló que este tipo de actividades son de suma importancia porque contribuyen a mejorar el estado anímico de los pacientes menores de edad que se encuentran internados en este servicio del hospital.

“Nosotros organizamos estas actividades para que los niños pasen un momento ameno, ya que el permanecer hospitalizados, sobre todo en estas fechas navideñas y de Año Nuevo, puede ocasionarles cierta depresión en su estado de ánimo”, comentó el especialista.

El funcionario del IMSS en Sinaloa señaló que para llevar a cabo la tradicional posada se contó con el apoyo de personal y socio-alumnos del Centro de Seguridad Social (CSS) Culiacán, quienes presentaron una pastorela.

Santa Claus visita a los niños enfermos. Foto: EL DEBATE

De igual manera, trabajadores jubilados y activos aportaron juguetes, que fueron repartidos entre los niños asistentes al evento, así como a todos los menores que permanecen en las áreas de hospitalización pediátrica.

Asimismo, Santaclós convivió con los niños y las niñas, llevando un momento de alegría e ilusión, y a quien los niños y niñas le comentaron sus deseos para esta Navidad.

Previo a la tradicional posada, el personal de distintas categorías adornó con un árbol de Navidad, un trineo, un muñeco de nieve y una casa de jengibre el área de espera de hemato-oncología pediátrica, en compañía de algunos niños que reciben tratamiento en este servicio.

Con estas acciones, la Delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, reafirma su compromiso de brindar bienestar de manera integral para toda la derechohabiencia.