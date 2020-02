Niños son prevenidos sobre adicciones con Teatro Guiñol en Topo

Los Mochis, Sinaloa.- Con Teatro Guiñol, el equipo de Programas Preventivos tomó parte en las acciones del eje transversal, Transformando Tu Vida, en la Casa de la Cultura del puerto de Topolobampo.

El eje forma parte del Plan Municipal de Desarrollo de Ahome, donde el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, hizo énfasis para llevar la prevención a los niños y jóvenes del puerto, a través de la información.

Por medio de sus personajes y juegos, “Tío Lú” y “Esdras”, lograron captar la atención de niños, maestros y asistentes a la Casa Cultural del puerto, a quienes recomendaron no fumar y explicaron los riesgos que representa para la salud esta adicción.

Los niños participaron activamente con el payasito y los personajes o muñequitos, quienes manifestaron consumir tabaco, y por respuesta recibieron una negativa de los pequeños. “Porque es malo para la salud y los niños deben de cuidarse”.

En la exposición, estuvieron presentes dependencias como IPAMA, IMDA, Educación, Salud Municipal, Seguridad Pública Municipal, Politécnico, entre otros.

Por otra parte, el equipo de trabajadoras sociales y agentes de policía y abogados, impartieron los temas de Prevención del Bullying, Reconstruyendo Familias e Infantes en Alerta, así como Prevención de a las Redes Sociales, este último a los alumnos de COBAES 64.

A los pequeños, les recomendaron decir “no” cuando las personas les ofrezcan sustancias extrañas, drogas lícitas como son tabaco, alcohol y las ilícitas. “Porque dañan su organismo, los degradan y los pueden llevar a la cárcel, el hospital o a la muerte”.

Los ponentes visitaron el kínder Juan Enrique Pestalozzi y el Pablo Montesino, la Escuela Primaria Alberto Gutiérrez y la preparatoria COBAES 64.

En esta última, explicaron “El peligro y riesgo de entablar diálogos con personas que no conocen, porque les están mintiendo al usar una personalidad falsa. Son narcotraficantes, tratantes de personas, etc. quienes los enganchan en poco tiempo y después los padres no vuelven a saber de ustedes”.

Eviten dar datos personales, de la familia y mucho menos fotografías con desnudos o íntimas, de los bienes que tienen en su hogar, porque los “delitos cibernéticos están a la orden del día. Desconfíen hasta de los familiares, porque la delincuencia no duerme”.