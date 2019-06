Niños toman clases en aula sin techo del sistema Conafe

Los Mochis, Sinaloa.- Ocurre lo impensable. En pleno verano, cuando las temperaturas rebasan los 40 grados centígrados, en la comunidad de Goritos Viejo, perteneciente al municipio de Ahome, niños de educación preescolar de la escuela del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) se han visto obligados a tomar clases a la intemperie porque el techo del salón se demolió desde hace 9 meses y no ha sido reconstruido.

El problema se originó desde las intensas lluvias que se presentaron durante el pasado mes de septiembre, cuando se registró la depresión tropical 19-E y la vieja estructura cedió a la acción de las fuertes precipitaciones y lo que quedó en pie tuvo que demolerse ante el riesgo de que la deteriorada construcción les cayera encima a los niños.

La situación es que ya transcurrieron casi 9 meses de ese momento.

Hasta hoy, la escuela ha permanecido sin techo y los niños se han visto obligados a tomar así sus clases, cuando menos hasta que el sol los alcanza, porque aproximadamente a las 11:00 de la mañana, los maestros tienen que suspender las clases, debido a que los niños son alcanzados por el sol y ya no soportan las altas temperaturas, además de que en la comunidad se enfrenta también el problema de la falta del agua.

Gestiones sin respuesta

Carlos y Yovana, quienes se desempeñan como maestros en la institución, señalan que la escuela no se encuentra en este estado por falta de gestiones, ya que por lo menos en cuatro ocasiones de manera personal han llevado oficios a las instancias correspondientes municipales y estatales, ante las que exponen la problemática y piden el apoyo para que el techo se reconstruya, pero hasta el momento esto no ha ocurrido porque no han sido escuchados en sus demandas.

Indicaron que los niños sufren por esta situación pero simplemente se ven impedidos para hacer algo más, ya que como se trata de recursos económicos los únicos que pueden hacer algo por la escuela son las mismas autoridades.

Señalaron que quien sí se ha sensibilizado del problema es el síndico y como prueba es que les mandó un viaje de arena y otro de grava, pero falta cemento, varilla y otros materiales más para la mano de obra, para que se vuelva a reconstruir el techo, por lo que urgen el apoyo de las autoridades.

Madres que acudían a recoger sus hijos a las 11:00 de la mañana pidieron a las autoridades que volteen los ojos a esta comunidad, pues aparte de esto tienen muchas necesidades.

LOS DATOS

Sin agua

Otro conflicto que enfrentan los niños, y muy grave, es la falta de agua que afecta a toda la comunidad.

Abandono

La escuela se encuentra deteriorada y denota el abandono que ha sufrido de las autoridades.

Escuela

La primaria está en un cuarto contiguo reducido que no cuenta ni con abanico y tiene mobiliario muy dañado.