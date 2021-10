¡No aguantan los olores fétidos! Brotan las aguas negras en la colonia López Mateos en Los Mochis

Sinaloa.- Las casas de los habitantes de la colonia López Mateos en Los Mochis, Sinaloa, están con el drenaje tapado y brotan las aguas negras desde hace más de 15 días y las autoridades de Japama sólo argumentan que ya no reciben quejas, lamentó uno de los afectados Ricardo Zavala Gaxiola.

Comentó que se han visto en la necesidad de hacer sus necesidades fisiológicas en cubetas debido a que el agua se queda estancada el la tasa del baño y se derraman las aguas negras. Han reportado el problema a la paramunicipal; sin embargo, la respuesta siempre ha sido negativa, es decir que no se está atendiendo ninguna denuncia o queja.

"Mi domicilio lo tengo en la calle Ahome 1730 en la colonia Adolfo López Mateos entre Tlaxcala y Tamaulipas. El problema es serio ya que ahí habitamos más de cinco personas entre niños y adultos y es imposible hacer las necesidades fisiológicas en el baño, es más hasta tuvimos que quitar la taza del baño porque el agua se desbordaba", resaltó.

En ese mismo sentido comentó que el colector principal de la calle está hasta el tope, situación que ya se le hizo saber a la Japama debido a que ese ya es un problema de salud; no obstante, al parecer no le dan la importancia como tal ya que como ya se van, no quiere trabajar.

"Todos los de mi casa ya no toleramos ese olor fétido, esto nos preocupa más por los niños que son quienes se pueden enfermar por las aguas negras que están brotando así como lo anti higiénico que resulta estar respirando esos malos olores", resaltó.

En ese mismo sentido exhortó a las autoridades para que cumplan con su trabajo para atender ese problema de las aguas negras ya que entre más pasan los días más corren el riesgo de inundarse en las aguas pestilentes.

Zavala Gaxiola comentó que se han visto en la necesidad de hacer sus necesidades en cubetas con bolsas ya que no hay otra manera, pues si lo seguían haciendo en la tasa del baño las aguas negras iban a comenzar a derramarse en el interior de su casa.

Leer más: Denuncian que drenaje colapsado en la Scally en Los Mochis ocasiona que las aguas negras broten en su casa

"Hay ocasiones en que tenemos que buscar algún baño público con la finalidad de que en nuestra casa no se sigan derramando las aguas fétidas", resaltó.