No al voto cruzado: Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- Ante los pronunciamientos de algunos morenistas que están a favor de él pero no del resto de los candidatos, Rubén Rocha Moya pidió ser parejos y no fomentar el voto cruzado.

Cuestionado al respecto, el candidato a la gobernatura de Sinaloa por Morena-PAS dijo agradecer el apoyo que en lo personal se le da; sin embargo, sostuvo que es necesario que la misma ayuda y simpatía sea para todos los que están dentre de la fórmula.

“Les agradezco (el apoyo) que me hagan pero no lo comparto, quisiera que llamaran al voto pero para todos los candidatos, somos 4 de 4, gobernador, presidente municipal, diputaciones locales y diputación federal, eso es lo correcto, eso es estar con el movimiento, no podemos llamar al voto cruzado y no lo compartimos”, comentó.

En ese sentido reconoció que aunque la ciudadanía se pronuncie a su favor y eso pudiera ayudarle para ganar en el comicio del próximo 6, resaltó que es importante que también apoyen al resto de los candidatos.

“La primera condición es que actuemos parejo y somos ocho los registrados, no podemos discriminar, nuestro movimiento es uniforme, queremos instalar la 4T aquí, es un movimiento que quiere compartir el programa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no estamos de acuerdo con el voto cruzado, llamamos al 4 por 4”, enfatizó.