No alcanzaría presupuesto para todo lo que proponen los candidatos a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Entre dudas sobre cómo, de ganar la alcaldía de Ahome, van a poder cumplir con todas las propuestas presentadas al electorado, así es como los candidatos a la presidencia municipal de Ahome dejaron a analistas políticos que presenciaron ayer el debate entre estos convocado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES).

De manera virtual y por un espacio de dos horas, Mayra Manuela Sainz Landey, por Redes Sociales Progresistas; Angelina Valenzuela Benites, por Fuerza por México; Miguel Ángel Carrillo Verduzco, por Partido Encuentro Solidario; José Domingo Vázquez Márquez, por Partido del Trabajo; Gerardo Octavio Vargas Landeros, coalición Morena-PAS; Marco Osuna, PRI-PAN-PRD; Francisco Miranda, Verde Ecologista, y Miguel Ángel Camacho Sánchez, por Movimiento Ciudadano, enumeraron sus planes para transformar Ahome en caso de resultar favorecidos por el voto.

Además, se hicieron señalamientos mutuos liderados, igual que en el Conversatorio organizado por EL DEBATE de Los Mochis, por el candidato de Movimiento Ciudadano.

Los analistas políticos Cecilia Verdugo, Andrés López Muñoz, Tomás Chávez y Osvaldo Villaseñor fueron desmenuzando cada una de las frases de los candidatos.

Osvaldo Villaseñor aseveró que los protagonistas del debate sí dijeron que de ganar la alcaldía cambiarían el mundo de los ahomenses, solo que les faltó decir cómo. Y es que, afirman, siendo objetivos no hay ni presupuesto ni tiempo en su trienio que alcancen para cumplir con lo prometido, pero tampoco diagnósticos que muestren dónde se está y hacia dónde se va en desarrollo y mejoras para Ahome.

Analista

Osvaldo Villaseñor

‘No escuché hablar de políticas públicas en su gobierno para combatir la corrupción’

“Yo me quedo con un dejo de insatisfacción muy personal. De entrada, quisiéramos que esto fuera de mayor propuesta, y efectivamente hubo, se privilegió la propuesta pero fueron muy vagas, no fueron al centro de lo que se necesita para que el municipio recupere el ímpetu que traía, el nivel de desarrollo, de crecimiento, los índices de calidad de vida que distinguían a Ahome. Hablaron de buenos deseos más que de propuestas concretas o de un plan realizable; de un qué pero les faltó el cómo, que creo que es lo más importante, que creo es lo que convence más a la gente. Por muchos años escuchamos hablar de que si era necesario un cambio, la continuidad del camino pujante que llevaba el municipio; sin embargo, ahora escuchamos no de cambios, sino de rescate del municipio.

De ese tamaño es el problema de Ahome. Varios candidatos hicieron señalamientos, acusaciones por temas de supuesta corrupción, pero yo no escuché hablar de si están dispuestos a ir a fondo a las auditorías a la presente administración, a aplicar la ley a funcionarios que resulten responsables de esas desviaciones de recursos, y quizá lo más lamentable: no escuché hablar de políticas públicas, de combate a la corrupción, cómo le van a hacer para inhibir la corrupción.

A los gobiernos que se fueron hay que aplicarles la ley, pero cuál es el combate a la corrupción en la elaboración de políticas públicas que vas a implementar en tu gobierno para inhibir las prácticas de corrupción. No escuché que están dispuestos de llevar al paredón a los funcionarios, al exalcalde Billy Chapman, porque como que los sinaloenses quisieran ver que a los funcionarios que han abusado por estar en un cargo público se les aplique la ley. Han sido exhibidos, señalados, pero a pocos se les ha aplicado la ley. Varios señalaron de lo que el propio alcalde Billy

Chapman habló de un desfalco de 92 millones de pesos a la Japama y qué pasa, nada, pero también los que quieren llegar no dan certeza de que pueda pasar algo, de que se van a buscar recuperar esos 92 millones de pesos y que ese dinero pues va a servir para que se recupere el nivel de agua potable a los que estamos acostumbrados. Es un tema que pega mucho a los ahomenses.”

Analista

Andrés López Muñoz

‘No ponen énfasis en problemas como corrupción, seguridad pública y agua potable’

“Esto es lo que tenemos en Ahome, estos son los candidatos. Uno de ellos va a llegar a la presidencia municipal con señalamientos o sin ellos. Son casi 460 mil habitantes los que tiene el municipio y de ellos casi el 65% vive en la ciudad de Los Mochis, un poco más de 300 mil. Si tú piensas en el municipio lo primero que tienes que ver es que hay una ciudad que demanda servicios y es una de las obligaciones, de acuerdo al artículo 115 constitucional, que los ayuntamientos deberán atender: alumbrado público, rastro, panteones, mercados, agua potable.

Hace años éramos ejemplo nacional por el agua que se podía tomar de la llave y hoy quién se atreve a tomar agua de la llave; claro, habrá familias que lo hagan porque no tienen la posibilidad de comprar agua embotellada. Ahora, las propuestas que han hecho casi todos los candidatos trascienden un trienio, aparte se les olvida que 1,530 millones de pesos es lo que tiene el presupuesto Ahome. No les alcanzaría ni para la mitad de las propuestas, deben o debieron de poner los puntos sobre políticas públicas que van a ser atendidas de manera prioritaria en su trienio.

Mucho dijeron de seguridad pública, hay información de más para poder determinar los polígonos de inseguridad y de criminalidad y lo único que tienen que hacer es implementar la política pública y la estrategia para actividades preventivas. Ya Osvaldo (Villaseñor) lo señalaba: la impunidad es el campeón de lo que sucede en muchas partes del país y Ahome no es la excepción.

Mientras la impunidad siga siendo la moneda de cambio, cualquiera se avienta el tiro de cometer un crimen o un acto de corrupción. La pregunta sería de la administración pasada a nivel estatal cuánto se ha resarcido y quién está en la cárcel. Lo mismo para los municipios, la impunidad es el campeón y la Auditoría Superior de la Federación brilla por su ausencia. Dejan una insatisfacción no por carencia de propuestas.

Me preocupa que tengan claro muchas cosas que quieren hacer pero que no pongan énfasis en problemas como corrupción, seguridad pública, agua potable, y además en el marco de una sequía es preocupante para Sinaloa por el agua que vamos a consumir, pero también para la agricultura, y esto pega en la economía.”

Analista

Tomás Chávez

‘La pelea está entre 4: Mingo Vázquez, Gerardo Vargas, Marco Osuna y Miguel Ángel Camacho’

“Está claro: constitucionalmente la obligación de una administración municipal son los servicios públicos: seguridad, drenaje, mercados municipales, agua. Todos hablan de rescatar, pero no vemos un plan integral. No vemos un diagnóstico inicial, cómo estamos y hacia dónde vamos.

Marco Osuna dijo que hay 112 socavones, pero no todo es socavones, es mucho más, por debajo cómo está la red de drenaje de la ciudad, la red de agua potable, cómo está la electricidad, la Policía Municipal. Se ofreció elevar sueldos a los policías, capacitación, dignificación, pero no hablan de depuración.

En las colonias populares es insoportable la inseguridad, los robos domiciliarios, a comercios, los asaltos. Se habla de manera insistente que hay policías que pastorean a los delincuentes, a los ladrones; entonces ese diagnóstico lo necesitamos porque tenemos que partir de algo. Hay que especificar recursos a destinar a cada renglón, hay que ponerle cronograma, cantidades, fechas, tiempos. La ciudad está sucia, no es la imagen del Ahome que queremos.

Siempre hemos estado orgullosos de tener una ciudad limpia, organizada, bien planeada, incluso su planeación se está perdiendo ya hacia afuera. Al final cerraron fuertes, se intercambiaron ataques. Miguel Ángel Camacho atacó fuerte a los tres: a Gerardo, a Marco y a Mingo Vázquez, que junto con él son los punteros, ya la pelea es entre estos cuatro; entonces eso es lo que la gente se está fijando, qué ofrecen, qué posibilidades tienen de ganar, de gobernar Ahome . Ojalá y que llegue el mejor y el que escuche a la sociedad, que atienda a la gente, que haga un gobierno humanista y que diga la verdad: aquí del 100 % de problemas podemos resolver 50, 60 %, y de ahí para allá no tenemos posibilidades. Eso es lo que se requiere, no engañar, no promesas falsas.

Fue muy buen ejercicio del Instituto Estatal Electoral, cuando menos los vimos en vivo a los cuatro que tienen más posibilidades de promocionarse, y los otros cuatro que no habíamos visto tuvieron buenos destellos, buenas propuestas, críticas, y qué bueno, ojalá que de aquí les sirva para reactivar sus campañas que ya van a entrar en la recta final, y lo mejor para los ahomenses.”

Analista

Cecilia Verdugo

‘Si se le da el voto generalizado a un solo partido, está en juego el estado de Derecho’

“En el marco de lo que estuvimos escuchando yo planteaba la pregunta de que si los candidatos conocen la Ley de Servidores Públicos, porque aquí el gran perdedor es la población, porque a la hora de que evaluemos con el tiempo lo que nos dijeron, nos dijeron mentiras, porque si analizamos una Ley de Servidores Públicos hay tantas obligaciones que cumplir que preguntamos a qué hora van a ejercer y planear el cómo la propuesta que nos están planteando.

Lamentablemente vemos que se pierde una gran oportunidad de hablar de frente con la ciudadanía de lo que está esperando que se realice. En el momento que dicen de mejorar mucho los servicios públicos, si hacemos una evaluación de marcos legales en el municipio los servicios públicos están ejerciéndose por trabajadores sindicalizados y nadie acata una reflexión de la relación de trabajadores con el Ayuntamiento y los funcionarios, y qué sucede si tú analizas un contrato de trabajadores al servicio público, hay una serie de prestaciones que hacen que dejen inconclusas las tareas por los días, por los derechos, y no estamos en contra de eso sino que quisiera saber yo si los asesores de esos candidatos les están haciendo ver que la raíz del problema en la atención de servicios públicos está en plazas sindicalizadas.

Estamos ante el momento que la ciudadanía sepa distinguir entre candidatos que tengan intereses y proyectos con causas sociales y/o candidatos y candidatas con intereses por sus partidos que representan y las famosas alianzas que se vienen a generar, porque haciendo reflexión estamos ante una problemática seria de la pérdida del estado de Derecho. Cuando los candidatos le piden a la ciudadanía ejercer un voto generalizado para sus candidatos que van por sus mismas fórmulas está en peligro el estado de Derecho, y eso lo debe saber y lo sabe la ciudadanía porque entonces estaríamos dándole todo el poder a un solo partido para que nos cambie las leyes y tenga también el poder y la fuerza en el Poder Legislativo que debe ser diferente al Ejecutivo, el Poder Judicial lo pone el Poder Ejecutivo. Aquí, en estas elecciones del 6 de junio lo que está en juego es ese ejercicio de ese poder, el estado de Derecho.”