No coincidimos con los planteamientos de Morena: Juan Pablo Castañón

Los Mochis, Sinaloa.- Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmaron que no coincide con los planteamientos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No coincidimos con los planteamientos, no podemos coincidir donde no se aprecie el trabajo cotidiano, no se defienda a la micro y pequeña empresa, no tenga una visión de futuro para el campo, evidentemente tenemos que encontrar otras fórmulas y otra visión que construya la unidad´”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial expresó que está muy interesado en apoyar a los distintos candidatos con visión de unidad y futuro como la candidatura a diputado federal de Agustín Peña Rivas por el distrito 02 de la alianza Va por Sinaloa.

“Yo estoy muy contento de que los partidos se abran a la sociedad y que la sociedad pueda participar a través de las estructuras de los partidos en unidad, y esta es la muestra, aquí estamos distintas personas de la sociedad que lo que nos interesa es que la participación de todos nos lleve a un mejor Ahome, a un mejor Sinaloa y a un mejor México”.

Dijo que es su motivación apoyar a este candidato y las campañas.

“y buscar que todos juntos podamos construir un mejor futuro para todos, que haya prosperidad, que haya unidad y una visión de futuro e inclusión para las mujeres, los jóvenes, para los pobres, para los que no están incluidos y que deben de ser incluidos”.

Leer más: Agustín Peña recibe constancia como candidato a diputado federal por el distrito 02 de la coalición Va por Sinaloa