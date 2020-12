No contemplan cerrar comercios en Los Mochis pese a mucha afluencia

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las aglomeraciones que en las últimas semanas se han visto en plazas comerciales de Los Mochis y puntos de la ciudad en donde se concentra el comercio como en el centro, la Coordinación de Protección Civil de Ahome no tiene contemplado el cierre de establecimientos.

Así lo confirmó Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de la dependencia municipal, quien señaló que le apuestan a la conciencia ciudadanos, pero también a la de los mismos comerciantes, quienes, afirmó, han acatado las recomendaciones emitidas desde el inicio de la contingencia.

“Hasta ahorita no tenemos ninguna indicación. Recordemos que todo se basa en el semáforo de la contingencia del Gobierno del Estado y el sector salud del municipio. Nosotros no tenemos ninguna indicación, esto es algo que varía y, por lo tanto, no podemos determinar qué se cerrará o no, todo depende del movimiento de la misma gente”, indicó.

El funcionario municipal señaló que aun con los protocolos que se establezcan para evitar contagios, lo más importante es que la responsabilidad de cada ciudadano, es decir, es decisión de cada quien decidir si acude a los comercios, reuniones, entre otros.

Sin embargo, advirtió que quien no acate las recomendaciones, en este caso, los comerciantes, se tomarán acciones en consecuencia.