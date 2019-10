'No debemos dejarnos caer, hay vida después del cáncer'

“Un baldazo de agua fría cayó sobre mí cuando me dijeron que tenía cáncer de mama”, expresó Raquel Serna Escalante, un ama de casa que enfrentó a sus hijos y esposo para darles la noticia en diciembre del 2014.

Todo comenzó cuando sintió unas bolitas en su seno y decidió revisarlos a profundidad. Primero le habían dicho que no era nada, pero al finalizar el año recibió el resultado positivo a cáncer, preparando su cuerpo y su mente a un tratamiento que emprendió al iniciar el año 2015, a la edad de 44 años.

Lloré mucho, platiqué con mis hijos, con mi esposo. Uno llora uno, dos o tres días hasta que decide enfrentar la realidad y aceptarlo”.

Optimismo

El ver a otras mujeres enfrentar la misma situación, ver de cerca el cambio en la piel, en el cabello y el cuerpo en general, la hizo reaccionar de tal manera que quería verse diferente.

“A las quimioterapias yo me arreglaba como si fuera a una fiesta, bien arreglada, pintada, con mis turbantes. No me deprimí, no me dio para abajo. Para sentirme bien yo, porque cuando estamos enfermas cambia la piel y el cabello, la persona se ve más enferma y yo no quería verme como se veían las demás, y me ayudó mucho. Incluso aprendí a hacer muchas cosas durante el tratamiento, como a tejer o bordar, depende mucho de la actitud de cada persona”, comparte.

Dolor más grande

Raquel fue operada, donde le extirparon un seno, recibió tratamientos muy fuertes, vacunas y un largo y doloroso proceso de cáncer, el cual se encuentra en su etapa de observación. Sin embargo, dijo, el dolor del cáncer no se compara con el dolor de perder a un hijo.

“Mi hijo falleció el 29 de marzo de 2018, de un tumor en el encéfalo. A todos nos agarró de sorpresa, no sabíamos que estaba enfermo hasta que comenzó con dolores de cabeza y vómitos; desde el momento en que comenzó con los síntomas hasta su fallecimiento pasaron solo 2 meses, tenía 26 años.”

Amorosa, Raquel habla de sus hijos, incluso del mayor, que ya falleció.

El dolor de perder un hijo es mucho mayor que el cáncer, pero tratamos de vivir de los recuerdos que nos dejó y de los años que Dios le permitió vivir con nosotros”.

Para sobrellevar este duro golpe, Raquel Serna tuvo que recibir atención psiquiátrica. “El dolor va a ser el resto de la vida, pero no se compara con el cáncer”.

Actual proceso

Raquel, quien es originaria de El Fuerte, pero actualmente radica en Culiacán, Sinaloa, explica que a casi cinco años de su diagnóstico, el pronóstico de su salud es muy alentador, incluso, dijo, se encuentra en etapa de observación y de tratamiento para control, “pero sigo en la lucha como muchas mujeres”.

Su entusiasmo y ganas de vivir la mantienen activa en pro de aquellas mujeres que atraviesan una situación similar a la suya. Asegura que en redes sociales participa en diversos grupos de apoyo a pacientes con cáncer de mama, donde resuelve dudas y cuenta su testimonio en beneficio de todas.

Lo importante es que no se dejen vencer, que sigan luchando. Hay vida después del cáncer, uno aprende a vivir y a valorar a la familia y todo lo que nos rodea”, dice.

Finalmente, Raquel Serna resalta la importancia de la autoexploración y de revisiones periódicas con el médico, ya que el cáncer, dijo, si se diagnostica a tiempo es curable.

Invitó a todas las mujeres a aprovechar las campañas de detección oportuna y los tratamientos que en la actualidad, dijo, en su mayoría son gratuitos, ya sea con el IMSS, Issste o Seguro Popular.

“Me siento bien, salgo bien de los estudios, me queda un año 3 meses para salir del tratamiento. Estoy contenta, feliz de decir lo estoy logrando y en espera que me den de alta, si me siento bien es que estoy bien pero sigo en la lucha.”