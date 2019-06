No deben cambiar funcionarios, deben cambiar al alcalde: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado del anuncio que hizo el alcalde Billy Chapman, de que hará cambios nuevamente en su administración, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, comentó que el principal cambio que se tiene que hacer es de presidente municipal.

"No se deben de hacer cambios de funcionarios, se debe de cambiar al presidente municipal. Yo creo que es sencillo y fácil en virtud de que si el capitán del barco no sabe dirigir la nave a algún puerto, ningún marinero va a ser capaz de salvarla", dijo.

Añadió que el exhorto es para el Congreso del Estado, ya que tienen 4 ó 5 solicitudes de juicio de procedencia en contra del presidente municipal y no se ha hecho nada al respecto.

El Presidente del Partido Acción Nacional en este municipio, añadió que si el alcalde va a poner nombre y apellido, debería empezar por Paúl Corona y David Membrila.

"Nosotros le podemos adelantar que tiene que empezar por dar de baja por el inminente conflicto de interés que existe, a Paúl Corona que es el titular de la Unidad de Inversiones, y por supuesto también al director de Comunicación Social, David Membrila".

El presidente del blanquiazul en Ahome, destacó que esta una administración fallida.

Cómo es posible que a 6 meses de haber asumido el poder, se están cambiando los principales funcionarios. O no fuiste apto para elegirlos, no tuviste el feeling político o de plano no hay un rumbo que se vea aquí en el municipio de Ahome".