No descartan confinamiento por casos de Covid-19 en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Después de las fiestas decembrinas, Sinaloa ha venido teniendo un repunte en los casos positivos de Covid-19, especialmente en municipios como Ahome, Guasave y Culiacán; sin embargo, aún no es necesario un confinamiento total, reconoció Efrén Encinas Torres.

El secretario de Salud en el Gobierno del Estado de Sinaloa reconoció que los últimos días el comportamiento de la pandemia de Covid-19 ha sido nuevamente al alza.

Comportamiento

“Hemos aprendido también en estos meses la necesidad de mantener el equilibrio y la economía en el sentido en que no se genere una crisis de desempleo. Creo que Sinaloa no está en momentos, ni vamos a estar rebasados para pensar en un confinamiento total. Habremos de reaprender, seguir las acciones de prevención y hay conciencia sobre las buenas prácticas; nada es garantía en el mundo, pero sí hay mucha confianza en que podamos salir”, indicó.

En ese sentido, aceptó que no se descarta que en algún momento pudieran llegar a tomar acciones como al inicio de la contingencia, aunque insistió en que aún la situación está controlada de cierta manera.

Nada es descartable en esta vida, creo que serían reajustes propios y junto con el Consejo Estatal de la Salud. No hay que bajar la guardia; al contrario, más comprometido con esto.”

Encinas Torres hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, a continuar cuidándose para evitar contagiarse.

Llamado

“Un llamado y que siempre lo hemos hecho es mantener todas las medidas de prevención. Si la persona no tiene necesidad de movilizarse, por no ser una actividad esencial, más vale permanecer en casa; incluso, aun con la vacuna, no hay que descuidarse.”

En cuanto al caso de Guasave, en donde se han tomado medidas estrictas por las autoridades municipales con el propósito de detener la ola de alza de casos, comentó que trabajan de manera coordinada con el fin de encontrar personas positivas.