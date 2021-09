¡No desisten de su lucha por el agua! Habitantes de Capomos toman oficinas de Ingresos de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- En su búsqueda por obtener una solución al suministro de agua potable, de nueva cuenta los habitantes de la comunidad de Capomos acudieron a la cabecera municipal de El Fuerte, en esta ocasión para tomar la oficina de Ingresos.

Los manifestantes llegaron en el momento en que se realizaba el acto de conmemoración del 174 aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec en la Plaza de Armas, frente al Palacio Municipal, en el cual no estuvo la alcaldesa Nubia Ramos.

Ahí con pancartas en mano donde piden solución al problema, se quejaron de que no han sido atendidos por ningún funcionario del municipio de El Fuerte.

Los manifestantes llegaron en el momento en que se realizaba el acto de conmemoración del 174 aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec. Foto: Debate

En su participación en este evento, el cronista de la ciudad, Ernesto Parra hizo una reseña del pasaje histórico de esta fecha y también lanzó un fuerte mensaje a las autoridades municipales de El Fuerte.

"Seguimos los mexicanos unos contras otros y desgraciadamente en muchas ocasiones es el pueblo contra las autoridades o las autoridades contra el pueblo. En verdad me avergüenza en esta fecha celebrar un acto así, viendo la actualidad, cómo es posible que las autoridades no sean conscientes, no sean humanas, en atender a grupos del pueblo como ahora a Capomos que están sufriendo, padeciendo el servicio del agua potable, cómo es posible que pasen sin siquiera mirarlos, mucho menos atenderlos, es algo que debemos hacer po obligación moral el que se brinde es servicio".

Manifestantes llevan cartulinas en las que expresan sus exigencias. Foto: Debate

El cronista fortense dijo que las autoridades tienen obligaciones básicas con el pueblo, que es brindar servicios públicos de calidad.

"No es posible que desatendamos estos servicios y mucho menos en estas circunstancias. Qué necesidad hay de que el pueblo venga a a gritarle a las autoridades, que ellos los eligieron y les dieron su voto de confianza para que resolvieran estos problemas y sin embargo no lo hacen".

Por ello pidió desde la tribuna que se nombrara una comisión para que los manifestantes pudieran ser escuchados y buscar la mejor solución.

Martín Vega, gobernador tradicional de Capomos, informó que siguen sin ser escuchados por un gobierno municipal insensible.