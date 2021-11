"No es chiste que Nubia Ramos dejó 501 pesos", dice Gildardo Leyva, alcalde de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- No es un chiste sino la verdad que la exalcaldesa Nubia Ramos solo dejó 501 pesos en las cuentas del Ayuntamiento de El Fuerte, expuso Gildardo Leyva Ortega.

“Ya saben que me dejaron 501 pesos, no crean que es juego, es la verdad, no es chiste, es la realidad”, dijo el alcalde de El Fuerte.

Incremento de deuda

Mencionó que el Ayuntamiento de El Fuerte tenía una deuda de 16 millones de pesos por el tema del agua, pero ascenderá a casi 18 millones de pesos porque la administración pasada se fue sin pagar el recibo de luz del Ayuntamiento.

“Ahorita va a ascender a casi 18, ya me llegó otra de que no pagaron la luz del municipio, otro millón 512 mil pesos que tampoco no pagaron.”

Agregó que en el trayecto de la transición nunca tuvieron información fidedigna.

“Nunca nos dieron nada, fue una cerrazón tremenda, y ahorita como nosotros ya estamos dentro, ya tenemos la autoridad para investigar y para sacar todo en claro, y en cuanto tengamos nosotros todos los datos, los vamos a dar a conocer a la sociedad y a las instancias correspondientes para que hagan su trabajo.”

El presidente municipal comentó que poco a poco se están reconectando las plantas de agua.

“El gobernador ya anunció que El Rosario y Navolato ya están reconectadas, y estamos iniciando con las de El Fuerte y vamos ya avanzando en el tema y estamos muy agradecidos con el apoyo del gobernador.”

Gestiones

Agregó que la situación de la Japaf es de las más complejas que hay en el estado y están haciendo acuerdos y trabajando poco a poco para ir reactivando las plantas. “Pero vamos bien, yo creo que ya vamos en la tercera planta reactivada.”

Informó que esta semana tienen una cita con el gobernador para fijar cuáles son los lineamientos a seguir para hacer un convenio con la CFE.