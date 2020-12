No es conveniente cerrar el comercio y menos en fechas decembrinas, dicen empresarios de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque está descartado por las autoridades del municipio de Ahome el cierre del centro de la ciudad de Los Mochis y comercios en estas fechas decembrinas, los sectores productivos llaman a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar contagios del Covid-19 ante las grandes aglomeraciones que se ven en el centro de la ciudad.

Los organismos empresariales de Los Mochis manifestaron que sería catastrófico para el municipio de Ahome que se tuviera que llegar a la necesidad de un cierre ante un posible incremento de contagios.

"No es conveniente cerrar el comercio y menos en estas fechas, así que hay que observar los protocolos, pero hay que llevarlos a cabo todos no nada más los dueños de los negocios. Nos tenemos que cuidar todos", comentó Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex en Los Mochis expuso que si se mantienen los protocolos sanitarios y las medidas de la sana distancia se puede recibir a las personas en los negocios, pero no de una manera en la que está dando, de grandes aglomeraciones.

"Por eso es que es tan importante observar por lo menos esas tres medidas: la sana distancia, lavarnos las manos y el uso de cubrebocas tanto para los que están atendiendo el negocio como para los que están visitando a los negocios, si observamos esas tres medidas y nos cuidamos todos, creo que podemos manejar el asunto".

Las autoridades no contemplan cerrar la zona comercial de Los Mochis en estas fechas decembrinas. Foto: Debate

Añadió que el llamado sigue siendo a cuidarse.

Sí vemos algún lugar que está abarrotado, por favor no entren, porque eso sería un foco de infección muy importante y no queremos caer en ese rol".

Expresó que las condiciones que se están dando en la Ciudad de México, dónde el semáforo epidemiológico está en rojo, son verdaderamente alarmantes y obedece a un relajamiento de las medidas sanitarias después de haber estado semáforo naranja. (Puede leer: CDMX y Estado de México regresan a semáforo rojo por rebrote de Covid-19).

Eso nos debe de servir de experiencia a nosotros para extremar los cuidados aquí en nuestro municipio y en todo Sinaloa".

López Valencia insistió en el exhorto a la ciudadanía a no relajarse.

Yo creo que estamos en un punto muy crítico y que la única manera de poder librarse de esta situación es cuidándonos".

Por su parte, el presidente de Canacintra Los Mochis, Héctor Ibarra, comentó que no quisieran que se cerrarán de nuevo los comercios porque los sectores empresariales se quedarían prácticamente en la lona, ya que la esperanza en estos tiempos es recuperar y oxigenar un poco los flujos económicos, por ello, exhortó a la sociedad a no relajarse.

"Esperemos que no lleguemos a tal caso, para no volver a paralizar la actividad económica. Un cierre sería catastrófico para el municipio, no podemos darnos el lujo, no podemos permitirnos que volvamos a caer en esa situación, pero para eso quien tiene la decisión es el mismo ciudadano".

Por ello, exhortó a la conciencia ciudadana y a evitar reuniones masivas, ya que si esto se sale de control, se podría tener un problema de incremento de importancia los próximos días en los casos de Covid-19.