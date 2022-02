No es el momento para que el IMSS quite herramienta digital de permiso Covid-19: IP de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que la herramienta digital Permiso Covid-19 3.0 llegó a su conclusión el martes 22 de febrero ante la disminución de contagios de la enfermedad y en las solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, la iniciativa privada de la ciudad de Los Mochis dijo que aún no es el momento para que se quite esta herramienta.

"Creo que no es el momento quitar la herramienta digital para el proceso de incapacidad por Covid-19 porque aún existen contagios cercanos el trabajo, en la familia, etcétera", manifestó Héctor Ibarra Flores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), delegación Los Mochis, expuso que los empresarios a nivel general están colaborando en apoyar para hacer más ágil y menos riesgoso absorber el costo de pruebas Covid-19 que los empleados que sean sospechosos acudan a laboratorios particulares.

"Esa parte en muchas empresas se está haciendo. La plataforma, en caso ser positivos, ayuda mucho para que obtengan su incapacidad, ayuda mucho en tiempos y minimiza los riesgos de contagios".

Recalcó que esta plataforma no debería de quitarse, y que no se debe bajar la guardia ante esta pandemia que aún no termina.

"Si bien es cierto, estamos trabajando, adecuándonos a esta situación, pero esto no quiere decir que debemos relajarnos".

Por el mismo tenor, José Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Los Mochis, dijo que el IMSS suspendió de manera sorprendente el programa de permiso Covid-19 como si los contagios hubieran disminuido de manera importante.

"Nos parece que se realiza esta cancelación de manera precipitada y no debió de haber sido así. Si bien es cierto que han disminuido los contagios, también es cierto que siguen siendo importantes, y el permiso Covid ayuda a los trabajadores contagiados a aligerar la forma de obtener su incapacidad y disminuye el riesgo de aumentar los contagios al hacer filas para su incapacidad".

Mencionó que por ello, solicitarán de manera inmediata que siga el programa hasta que verdaderamente exista una reducción importante de contagios.